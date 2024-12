L’emergenza non ferma Fonseca: decisione a sorpresa per Milan-Roma

Fonseca è pronto a spiazzare nuovamente tutti: nonostante l’emergenza infortuni, il tecnico sembra aver preso una clamorosa decisione

Il Milan tornerà in campo fra due giorni per provare a chiudere con un sorriso questo difficile 2024. A San Siro arriva la Roma, rivitalizzata dalla cura Claudio Ranieri e reduce da un ottimo risultato contro il Lecce.

I rossoneri hanno vinto a Verona con l’Hellas ma la prestazione non ha convinto per niente i tifosi, che si aspettavano qualcosa in più dopo le brutte serate con Stella Rossa e Genoa.

La sfida coi rossoblu è stata la prima senza Theo Hernandez in campo dal primo minuto per scelte tecnica: proprio come aveva fatto con Leao qualche settimana prima, Fonseca ha scelto la linea dura anche col francese.

Panchina col Genoa e panchina con l’Hellas, fino all’infortunio di Rafael Leao: a quel punto Theo Hernandez è entrato con lo spostamento di Alex Jimenez più avanti.

Una soluzione che ci si aspettava anche per la partita contro la Roma di domenica visto che Leao non ci sarà a causa di una elongazione.

E invece no, Fonseca è pronto a sorprendere di nuovo.

Verso Milan-Roma, ancora out Theo Hernandez: la probabile formazione

Come riportato da Sky Sport, nonostante l’emergenza infortuni, Fonseca è convinto di portare avanti la propria linea e Milan–Roma dovrebbe essere la terza panchina di fila di Theo Hernandez.

Nell’allenamento di oggi a Milanello, il tecnico portoghese ha provato Filippo Terracciano nel ruolo di terzino sinistro, quindi confermando Alex Jimenez più avanti nel ruolo di Leao.

Sì perché all’appello manca anche la riserva di Rafa, cioè Noah Okafor, fermato da una lesione.

C’è ancora la giornata di domani per cambiare idea ma al momento si va verso una panchina di Theo, che diventa ancor più clamorosa se consideriamo le tante assenze.

Linea dura quindi di Fonseca, che vuole portare avanti la sua idea nonostante tutto.

Sorpresa anche in attacco: nelle prove di oggi, infatti, il tecnico ha provato Abraham e Morata insieme come in occasione del derby vinto contro l’Inter.

Questo significherebbe un ritorno di Reijnders in mediana con Fofana.

Un’altra possibile soluzione è la seguente: Abraham fuori, l’olandese trequartista, Terracciano di nuovo a centrocampo come a Verona e l’impiego di Bartesaghi da terzino sinistro.

In ogni caso, la terza panchina di fila di Theo sembra confermata.

Vedremo cosa accadrà nella giornata di domani. Ci sarà anche la conferenza stampa di Fonseca e lì capiremo se ci sono ulteriori informazioni in merito.