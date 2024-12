L’indizio da Milanello, Theo Hernandez ha svolto così l’allenamento: la notizia

Arrivano novità importanti su Theo Hernandez dopo le deludenti prestazioni delle ultime settimane: ecco come si è allenato a Milanello.

In casa Milan continua la ricerca della continuità. Dopo aver superato l’esame Hellas Verona, la squadra rossonera chiuderà il suo 2024 contro la Roma di Claudio Ranieri. Una partita che non accetta altri passi falsi, con l’obiettivo di provare ad assottigliare il gap formatosi con le rivali, soprattutto in ottica quarto posto. Uno dei casi da risolvere in vista del match di San Siro contro i giallorossi è sicuramente quello di Theo Hernandez. La seconda panchina consecutiva rappresenta un segnale forte da parte di Paulo Fonseca, ma il laterale francese è già al lavoro per tornare ad incidere.

Milan, Theo Hernandez cerca la scossa: allenamento personalizzato per il francese

Continua il momento difficile per Theo Hernandez. Nel match del Bentegodi contro il Verona, Paulo Fonseca ha rinunciato per la seconda volta consecutiva al laterale francese, scegliendo, così come contro il Genoa, di lasciarlo in panchina per concedere spazio ad Alex Jimenez. Lo spagnolo, autore di due prestazioni di ottimo livello soprattutto in fase di spinta, non ha fatto rimpiangere in nessun modo Theo, dimostrando di essere già pronto per vestire la maglia della Prima Squadra.

Entrato nel corso del primo tempo per sostituire l’infortunato Rafael Leao, l’ex Real Madrid ha dimostrato di non essere nella sua condizione migliore, risultando spesso disattento e non al cento per cento sotto il punto di vista fisico. Anche il tecnico rossonero, al termine della gara, aveva sottolineato questo aspetto, rimarcando la fiducia a Jimenez: “Theo è con noi. Penso che Jimenez ha fatto una bellissima partita. Deve continuare a giocare: così è giusto per me. Theo, che ha lavorato bene, deve aspettare per ritornare. E’ una questione fisica“.

Negli scorsi giorni, secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato un acceso confronto tra Fonseca e Theo Hernandez. Il portoghese non sarebbe soddisfatto dell’atteggiamento e delle prestazioni fornite nell’ultimo periodo dal proprio vice-capitano, tanto da redarguirlo di fronte ad alcuni compagni di squadra. L’effetto sperato è quello ottenuto con Leao, rilanciatosi dopo le deludenti partite disputate nella prima parte di stagione.

Theo ha però voluto mandare un messaggio chiaro all’ambiente e, secondo quanto riportato da Daniele Longo, il francese ha scelto ieri di presentarsi comunque a Milanello rinunciando a un giorno di ferie e svolgendo una seduta personalizzata. L’obiettivo è ritrovare quella forma fisica straripante che lo ha sempre contraddistinto, tornando ad incidere sulla corsia mancina come ormai da tempo non succede. Una scelta di grande carattere e di determinazione in vista di una serie di impegni molto importanti per il Milan, pronta ad affrontare prima la Roma e poi la Juventus nella semifinale della Supercoppa Italiana.