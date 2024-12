LIVE – Milan Stella Rossa: la conferenza stampa di Fonseca alla vigilia del match

Il Milan domani sera affronterà la Stella Rossa e Paulo Fonseca è pronto per portare a casa un’altra vittoria in Champions League.

Dopo la batosta subita in campionato contro l’Atalanta il Milan deve tornare alla vittoria e ad attenderlo ci sarà ora la Stella Rossa. La prima delle ultime tre gare che attendono il Diavolo dove bisognerà portare risultati utili, possibilmente vittorie, per finire tra le prime otto in classifica e scongiurare lo spauracchio dei play-off.

Dunque, alla vigilia del match, la consueta conferenza stampa con Paulo Fonseca accompagnato da Matteo Gabbia. Oggi si è tenuto l’allenamento in vista del match e ora ecco le parole del tecnico rossonero e del difensore del Milan in vista della gara con la squadra serba.

Le parole in conferenza stampa del tecnico e del giocatore

Queste le parole del tecnico in vista del match di domani, parlando anche di Pulisic e Loftus:

Nell’ultimo match ha vinto ampiamente con lo Stoccarda, una partita che sarà difficile e importante. Noi vogliamo vincere. Domani giocherà Loftus-Cheek, Pulisic è ancora non al massimo e ho totale fiducia in Ruben in quella posizione. Siamo migliorati difensivamente, domani sono sicuro che faremo bene in quella fase anche perché la squadra sta meglio.

Queste invece le dichiarazioni di Gabbia su ciò che attende il Milan domani: