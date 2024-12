Lutto nel mondo del calcio: se ne va l’icona del club, la notizia è straziante

Grande tragedia nel mondo del calcio. Il lutto colpisce l’intera comunità e stanno arrivando diversi messaggi di cordoglio per lo storico calciatore.

Il mondo del calcio ha visto negli ultimi anni diverse tragedie sportive, giocatori che se ne sono andati troppo presto o leggende che hanno fatto la storia del nostro sport che hanno salutato in anticipo. Quando un giocatore che ha fatto la storia di un club viene a mancare è sempre ed in ogni caso una brutta notizia e dispiace non solo alla famiglia ma all’intera comunità.

Ad inizio anno abbiamo visto come la perdita di Gigi Riva abbia sconvolto un’intera comunità e tutta la Sardegna si è riunita per celebrare il proprio beniamino. Negli ultimi anni lo abbiamo notato anche con campioni come Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, persone che hanno toccato tanti tifosi e appassionati del nostro sport. Capita lo stesso anche per le categorie inferiori quando una persona viene a mancare ed è ciò che è accaduto in queste ore.

E’ scomparso all’età di 73 anni l’ex bomber Ciccio Stellato, calciatore che ha fatto la storia di alcuni club dilettantistici e che viene ricordato con grande affetto da diversi club campani. Stellato ha giocato in vari club tra serie C, D, Eccellenza e Promozione e lo abbiamo visto con diverse maglie come quelle di Gladiator, Sorrento, Frattese e Succivo.

Lutto nel mondo del calcio: addio a Ciccio Stellato

Un giocatore che regalava magia sui campi da calcio e specialmente in quel di Succivo ha lasciato bellissimi ricordi. Il 73enne è nato a Recale e veniva definito come un’artista del calcio, un lutto improvviso e l’intera comunità sta esprimendo il proprio cordoglio. Il sindaco di Succivo Salvatore Papa ha voluto ricordare cosi l’ex centravanti del club casertano:

“Ciccio Stellato è stato per chi ha avuto la fortuna di vederlo giocare il più grande talento che il Succivo Calcio abbia mai avuto, un vero artista del pallone”. In molti hanno espresso il proprio cordoglio, cittadini e tifosi e lo stesso Papa ha poi proseguito senza peli sulla lingua: “Quando scendeva in campo il gioco si trasformava in spettacolo e faceva impazzire gli avversari. Lui faceva innamorare i tifosi e non solo”.

Ciccio Stellato giocava in categorie inferiori, ma quando lo faceva era sempre pronto a fare la differenza. La città di Succivo esprime il proprio cordoglio alla famiglia dell’ex giocatore che era rimasto in zona a vivere vicino alla squadra che lo ha aveva tanto celebrato.