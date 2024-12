Malore Bove, il Milan vicino al centrocampista: i messaggi sui social

Arriva anche la solidarietà del Milan sui social dopo il malore di Bove, a seguito del match tra Fiorentina-Inter

Quanto accaduto nella sfida tra Fiorentina-Inter ha lasciato senza parole i tifosi e gli amanti del calcio: Edoardo Bove, nel corso del primo tempo, si è accasciato a terra a seguito di un malore accusato.

Il centrocampista al momento si trova in ospedale e al suo fianco sono presenti i suoi cari e lo staff della Fiorentina che, insieme ai paramedici, ha fatto il possibile per evitare il peggio. Al momento Bove è in sedazione farmacologia, ricoverato in terapia intensiva.

La situazione sarà monitorata per le prossime 24 ore, con il calciatore che adesso è tornato a respirare autonomamente ed ha ripreso anche conoscenza. I primi esami hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio.

Il Milan, come gran parte delle società, ha espresso la propria solidarietà al calciatore, con la speranza di un ritorno in campo imminente.

Grande gesto del Milan e i suoi calciatori verso Bove: i messaggi

Il Milan ha mostrato grande vicinanza a Bove, come anche i calciatori rossoneri che non hanno mascherato il loro immenso dispiacere.

Attraverso i suoi profili social, i rossoneri supportano il calciatore: “Tutti i nostri pensieri sono per te, Edoardo. Forza!“.

Arriva il messaggio anche di Abraham, ex compagno di squadra di Bove: “Sto pregando per te fratello“.

Vicinanza mostrata anche da Bennacer: “Tutti i miei pensieri vanno a Edoardo Bove, sperando sia stato solo uno spavento“.