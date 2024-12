Mercato Milan, a sorpresa il giocatore può andare via: è considerato un flop

La dirigenza rossonera potrebbe decidere di lasciar andare il giocatore per via delle prestazioni sottotono fornite con la maglia rossonera.

I tre punti sono stati conquistati contro l’Hellas Verona anche se in maniera soffertissima. Dunque ci si avvia a grandi passi verso l’ultimo atto del 2024. A San Siro ad attendere il Milan ci sarà la Roma di Ranieri per l’ultimo scontro dell’anno. Sarà importante vincere dato che il Milan nelle ultime gare sta offrendo la faccia più pura di sé: prestazioni altalenanti che non hanno segno di continuità o di idea di gioco ben precisa in campo. Dunque serve questa continuità ora in termini di risultati soprattutto.

Per ritrovare la continuità la dirigenza dovrà passare anche per il calciomercato senza ombra di dubbio anche perché la rosa ora è più corta del previsto causa problemi di forza maggiore. Sul taccuino delle uscite ci sono già diversi nomi e tra questi potrebbe esserci un giocatore che al Milan ha ancora fatto vedere molto poco.

Milan, Chukwueze pronto a lasciare Milano? L’indizio

Al Milan dall’estate del 2023 Samuel Chukwueze è arrivato dal Villarreal pagato oltre 25 milioni di euro, dunque un investimento certamente non piccolo per il club che si aspettava di più da un gicoatore che in Spagna sembrava essere un altro. Però il giocatore da quando è al Milan è stato impiegato non con molta continuità e quando chiamato in causa, la maggior parte delle volte, le sue prestazioni hanno lasciato a desiderare.

Prendendo atto di ciò, come riporta Nicolò Schira su X, la dirigenza del Milan potrebbe decidere di lasciare andare già via il giocatore. Difatti il club certamente non è soddisfatto delle sue prestazioni e del suo impatto al Milan, solo sei reti e quattro assist in oltre cinquanta presenze. Dunque ecco la decisione che potrebbe essere definitiva.

Samu Chukwueze potrebbe infatti lasciare il Milan. Su di lui ci sono l’interesse di squadre arabe e inglesi che si sono fatte avanti chiedendo informazioni sul giocatore. Dunque il nigeriano ha mercato, ancora senza offerte ufficiali però, e il Milan potrebbe cogliere l’occasione al volo per monetizzare quanto possibile.

Poi bisognerà intervenire di nuovo sul mercato per migliorare ed allungare la rosa attuale e continuare al meglio la stagione nel 2025 che verrà. Già a gennaio potrebbero esserci colpi di scena quindi in chiave mercato in uscita.