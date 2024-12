Mercato Milan, cercasi ala mancina: due nomi caldissimi

Il mercato si avvicina e il Milan è pronto a gettarsi sulle opportunità che gli si presenteranno davanti: l’obiettivo, tra gli altri, è trovare un’ala mancini.

Il Milan è pronto a piombare nuovamente nel mercato degli attaccanti. Per il momento la dirigenza rossonera non sembra però alla ricerca di una prima punta di ruolo. Nella lista delle priorità non c’è quindi un 9, dato che al momento sono 4 i giocatori sotto contratto in quel ruolo. Si tratta di Alvaro Morata, Tammy Abraham e Luka Jovic, senza dimenticarsi di Francesco Camarda.

La dirigenza rossonera è pronta a trovare profili per rafforzare la batteria degli esterni offensivi, un giocatore che possa giocare a destra e che possa prendere il posto o comunque alternarsi con uno fra Samu Chukwueze e Noah Okafor.

I due esterni nigeriano e svizzero sin qui hanno deluso le speranze di tutti e in caso di offerte che possano garantire almeno 15/20 milioni di valutazione per entrambi, queste verranno prese in considerazione e valutate nel migliore dei modi. Per il mercato di gennaio almeno uno dei due potrebbe partire. In quel caso il club rossonero sarà già pronto a far fronte alla partenza. Furlani, Moncada & Co stanno seguendo con grande attenzione due profili giudicati perfetti alla causa milanista.

Doppio obiettivo per il Milan: due nomi caldissimi

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport si tratta di Maghnes Akliouche, un laterale mancino che gioca a destra, classe 2002 franco algerino, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2028 con il Monaco. Il secondo nome caldo è quello di Jamie Leweling, esterno duttile e ambidestro classe 2001, tedesco con orgini ghanesi, in forza allo Stoccarda.

Per il primo nome la valutazione supera i 30 milioni, l’affare Fofana di quest’estate ha rafforzato i rapporti fra i due club, che al momento sono ottimi. Facile pensare che il Milan possa ottenere un corridoio preferenziale per arrivare al calciatore.

Per il secondo nome invece si parte da non meno di 25 milioni di valutazione, ma il prezzo è in crescita data la stagione ottima che sta facendo in Bundesliga.