Mercato Milan, Furlani beffato: il Napoli affonda il colpo

Il Napoli mette nel mirino un obiettivo di mercato del Milan e prepara l’affondo: pronta l’offerta e Furlani avvisato.

Il gong che sancirà l’inizio della sessione invernale di calciomercato è pronto a suonare e in casa Milan continuano le valutazioni in vista di gennaio. L’obiettivo della dirigenza rossonera è quello di mettere a disposizione di Paulo Fonseca almeno due nuovi innesti, con particolare attenzione rivolta al centrocampo e alla corsia di sinistra.

I primi obiettivi del Diavolo saranno infatti un nuovo terzino sinistro che permetta a Theo Hernandez di rifiatare e un mediano che permetta al tecnico rossonero di far riposare due pilastri insostituibili come Reijnders e Fofana.

Il nome in cima alla lista della dirigenza del club rossonero è quello di Samuele Ricci. Il mediano del Torino ha stupito tutti in questa prima parte di stagione e sarebbe già nel mirino di tantissimi grandi club europei. I granata, però, non si priveranno del centrocampista azzurro già a gennaio e aspetteranno l’estate per provarsene. Il Milan sarà in prima fila per il classe 2001 ma dovrà scontrarsi con un altro club pronto a farsi avanti per lui: il Napoli di Antonio Conte.

Milan, Ricci nel mirino del Napoli: pronta l’offerta al Torino

Si accende il duello di mercato tra Milan e Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la squadra di Antonio Conte starebbe preparando l’offerta per Samuele Ricci, centrocampista del Torino ed obiettivo anche del club rossonero per rinforzare la mediana. Il classe 2001 è uno dei protagonisti di questo avvio di stagione e avrebbe attirato l’interesse di tantissimi club, sia italiani che esteri. Oltre a Milan e Inter, anche il Napoli si sarebbe quindi unito alla corsa per il mediano della Nazionale italiana e starebbe provando ad anticipare la concorrenza.

Il club granata è alla ricerca di un nuovo attaccante da mettere a disposizione di Paolo Vanoli dopo l’infortunio di Duvan Zapata e avrebbe messo nel mirino Giovanni Simeone. L’argentino continua a trovare poco spazio nello scacchiere di Conte e avrebbe aperto le porte ad un suo trasferimento già a gennaio. De Laurentiis, presidente azzurro, potrebbe decidere di lasciar partire il suo centravanti in direzione Torino per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, cercando di acquisire una corsia preferenziale per l’acquisto di Ricci in caso di addio in estate.

A meno di clamorosi colpi di scena, come annunciato direttamente dal presidente Urbano Cairo, il centrocampista azzurro non lascerà Torino già a gennaio. Tutti i club interessati, tra cui anche Manchester City e Real Madrid, dovranno quindi aspettare la prossima estate, con un’asta di mercato pronta a scatenarsi già a partire dalle prossime settimane.