Il Milan ambisce ad un doppio obiettivo di mercato: Giorgio Furlani ha puntato i riflettori su due giovani talenti.

Il Milan necessita obbligatoriamente di una forte d’onda d’urto per uscire da un brutto momento della stagione. La situazione in casa rossonera, di fatto, non è delle migliori e lo dimostra l’attuale ottavo posto in classifica. Al momento, la squadra di Fonseca si trova distante 8 punti dall’ultima casella disponibile per la zona Champions League e a -14 lunghezze dal primo posto. Per dare un forte cambio di marcia alla propria stagione, il club lombardo conta di riversarsi con decisione sul mercato.

Il Milan punta ad un nuovo centrocampista, capace di far rifiatare Fofana, e ad un vice Theo Hernandez. Tuttavia, non è escluso che nella prossima finestra di mercato possa arrivare anche un attaccante esterno. Molto, però, dipenderà dalle operazioni in uscita. Il Milan sarebbe tornata a guardarsi intorno anche sul mercato che riguarda il reparto avanzato. Dato che i numeri 9 attualmente sono ben 4 (Morata, Abraham, Jovic e Camarda), la società di Serie A si sarebbe messa alla ricerca di un nuovo esterno offensivo.

Doppio obiettivo per il Milan: spazio alle giovani promesse

Il Milan si sarebbe messo alla ricerca di un nuovo esterno offensivo sopratutto perché Samu Chukwueze e Noah Okafor non stanno convincendo affatto, rendendosi autori di più prestazioni sottotono. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la società rossonera avrebbe cerchiato di rosso il nome di Maghnes Akliouche del Monaco. Si tratta di un’ala mancina classe 2002, dotato di ottime abilità tecniche e di una impressionante velocità.

In questa prima parte di stagione, Akliouche ha collezionato 4 gol e 5 assist in 21 presenze. Il calciatore francese, cresciuto proprio nelle giovanili del Principato, ha un contatto fino al 2028 ed è valutato intorno ai 30 milioni in su. Oltre a Maghnes Akliouche, il Milan starebbe maturando l’idea di fare un tentativo anche per Jamie Leweling, ala sinistra di proprietà dello Stoccarda.

Il calciatore tedesco classe 2001, esterno duttile e ambidestro, ha caratteristiche differenti dal talento del Monaco. Leweling, il cui costo si aggira intorno ai 20/25 milioni, è efficace nel dribbling e ha un alto tasso di precisione nel tiro. L’esterno dello Stoccarda, in questa prima fase della stagione, ha ottenuto 1 gol e 2 assist in 15 presenze.

Il Milan farà un tentativo per ambo i giocatori già a gennaio, ma è tutto vincolato dal mercato in uscita. Gli indiziati a fare spazio in rosa sarebbero Samu Chukwueze e Noah Okafor. Entrambi non stanno mantenendo fede alle aspettative della dirigenza, diventando così degli elementi cedibili. Nel caso in cui arrivassero delle offerte da 15/20 milioni, il Milan sarebbe pronto a fare spazio in rosa per permettere l’ingresso di nuovi innesti.