Mercato Milan, Ibrahimovic fiuta il colpo a zero: contatti avviati!

Ibrahimovic starebbe guardando in Premier per rinforzare ulteriormente la rosa: il Milan ha messo gli occhi sul potenziale parametro zero.

La situazione in casa Milan si è fatta delicatissima, con il morale della squadra non affatto dei migliori. La formazione guidata da mister Paulo Fonseca è attualmente ottava in Serie A, a -8 otto dall’ultimo posto a disposizione per la zona Champions e a ben -14 dal primo posto. A rendere il momento ancor più critico sono le costanti defezioni a cui deve far fronte Paulo Fonseca. In occasione dell’ultima gara prima del Natale, quella in casa del Verona, il Milan ha dovuto fare a meno di ben 8 giocatori. A questi si è aggiunto anche Rafael Leao, andato ko per infortunio muscolare nel corso della gara. Paulo Fonseca è costretto ogni gara a reinventarsi, trovando delle nuove soluzioni tattiche. L’ultima è stata la scelta, obbligata ovviamente, di inserire nella formazione titolare Filippo Terracciano come entrocampista.

Proprio per quanto riguarda la mediana, il Milan vorrebbe regalare a Fonseca almeno un nuovo interprete a mister Fonseca in vista del mercato di gennaio. Il club rossonero, di fatto, starebbe cercando un elemento all’altezza di ricoprire il ruolo di vice Fofana. Nell’ultimo periodo, sono tre i nomi che stanno girando in modo costante intorno all’ambiente Milan: Frendrup del Genoa, Belahyane del Verona e Bondo del Monza. Ma oltre a portare avanti dei discorsi ponderati per il presente, il club lombardo continua ad avere un occhio rivolto anche al futuro e ai possibili colpi da mettere a segno per accrescere il valore della società.

Non solo al presente, il Milan butta un occhio anche al futuro

Il Milan tiene gli occhi ben aperti, mostrandosi molto attenta a qualsiasi dinamica di calciomercato. Oltre a pensare alla cosiddetta campagna di riparazione, la società rossonera starebbe proseguendo le proprie valutazioni in merito ad alcune invitanti situazioni per il futuro. Ultimamente, il club lombardo sarebbe stato attirato da una potenziale situazione a parametro zero. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il club lombardo sarebbe intrigato dal mettere a segno un importante investimento a costo zero durante l’estate. Affare che prende il nome di Dominic Calvert-Lewin, attaccante 27enne dell’Everton.

Il calciatore inglese avrebbe scatenato un forte interesse nel Milan, sopratutto per la sua attuale condizione contrattuale. L’attaccante classe 1997 è in scadenza di contratto a giugno del 2025, il che lo rende un papabile affare a parametro zero. Giorgio Furlani ed i suoi uomini di mercato avrebbero fiutato la potenziale operazione, consapevoli che l’attacco del Milan necessita di rinforzi di qualità ed esperienza. Calvert-Lewin sarebbe un nome concreto nelle idee di mercato del club lombardo. In questa prima parte di stagione, il centravanti inglese ha collezionato 2 gol e un assist in 16 presenze. Numeri condizionati indubbiamente dell’andamento difficoltoso dell’Everton in campionato. La squadra del Merseyside è 15esima, a -4 dalla zona retrocessione.

L’Everton, però, non vorrebbe perderlo, quantomeno a costo zero. La società del Merseyside gli avrebbe offerto il rinnovo, ma però ora l’entourage del calciatore non avrebbe dato ancora alcuna risposta in merito. Stando ai rumors, Calvert-Lewin starebbe maturando l’idea di provare una nuova esperienza lontana dell’Inghilterra e la Serie A sarebbe tra le opzioni invitanti che il calciatore avrebbe preso in considerazione. Zlatan Ibrahimovic si starebbe già muovendo per cercare di portare Calvert-Lewin nella Milano rossonero per la prossima stagione. Tuttavia, i rossoneri non sarebbero gli unici ad aver posato gli occhi sul calciatore. Il bomber inglese piacerebbe anche a Siviglia, Fiorentina e Juventus.