Mercato Milan, il giocatore ha detto sì. La dirigenza prova l’allungo

Il calciomercato ritorna a infiammare le notizie sul Milan. Un giocatore ha dato già il suo sì al club, il Diavolo ora ci prova.

Il Milan è ancora in una fase sperimentale, per così dire, in questo avvio di stagione ormai inoltrato. Paulo Fonseca sta offrendo versioni buone alternate a versioni decisamente meno buone del suo nuovo Milan. La squadra rossonera difatti ora è costretta a fare risultati perché se in campionato la classifica è probabilmente meno permissiva con lo Scudetto molto più lontano in Champions League si può ancora fare bene.

Ora è ferma a nove punti nella classifica generale e mancano soltanto tre partite alla fine della prima parte di questa nuova Champions League che deciderà quali saranno le otto squadre qualificate direttamente agli ottavi di finale. Intanto il Milan si concentra anche fuori dal campo, con il calciomercato sempre più vicino e infatti la dirigenza rossonera inizia a sondare il terreno per eventuali colpi a gennaio. Un giocatore ha dato già il suo sì e potrebbe essere lui il prescelto.

Milan, Chukwuemeka sempre più vicino? C’è l’idea

A gennaio sicuramente il Milan concluderà almeno un colpo in entrata, in uscita potrebbe esserci anche qualche novità. Per quel momento il Milan inizia a prepararsi perché gennaio si avvicina. Tra tutti i nomi accostati al calciomercato rossonero spiccano sicuramente nomi di giovani talenti e soprattutto nomi di centrocampisti.

A centrocampo servirà appunto un colpo, aspettando il ritorno di Bnenacer per capire anche quale sarà la sua condizione. Secondo quanto riporta Daniele Longo intanto torna di moda il nome di Carney Chukwuemeka. Il classe 2003 era già nel mirino del Milan da tempo. Al Chelsea difatti ha pochissimo spazio e il club potrebbe pensarci su un suo addio.

A preparare l’assalto sarebbe Geoffrey Moncada che ha già il sì del centrocampista inglese. Un fattore importante questo che potrebbe quindi portare l’ex Aston Villa alla corte di Fonseca già da gennaio in caso di esito positivo. Però va battuta prima la concorrenza del Celtic, che sembra essere un passo avanti nelle trattative con il club per il 21enne. Come già detto però sarà importante capire le reali condizioni fisiche di Bennacer che se sta bene vale quanto un nuovo acquisto in mezzo al campo.

In questa stagione l’inglese ha totalizzato solamente tre presenze in un foltissimo Chelsea, per fare cassa i Blues lasceranno partire il giovane.