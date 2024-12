Mercato Milan, individuato il vice Theo: Furlani va all’assalto!

In casa Milan continua la ricerca di un vice Theo Hernandez e spunta un nome a sorpresa: Furlani prepara l’assalto per il giovane terzino.

Nonostante l’ottima prova di Alex Jimenez contro il Genoa, in casa Milan continua la ricerca di un nuovo terzino sinistro da affiancare a Theo Hernandez. L’obiettivo della dirigenza rossonera è quella di mettere a disposizione di Paulo Fonseca un’alternativa di livello al laterale francese e starebbe valutando diversi nomi. Oltre a quelli di Biraghi e Parisi, entrambi ai margini della rosa alla Fiorentina, spunta un nuovo nome nel taccuino del club di Via Aldo Rossi: Luca Netz del Borussia Mönchengladbach.

Milan, caccia la vice Theo: piace Netz del Borussia Mönchengladbach

Spunta un nuovo nome per la fascia sinistra in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riferito dall’osservatore Marco Palma alla redazione di TMW Radio, il Milan starebbe seguendo Luca Netz del Borussia Mönchengladbach. Cresciuto nel settore giovanile dell’Herta Berlino, il classe 2003 è da anni sui taccuini di molti club europei. Fin dagli albori della sua carriera, il laterale tedesco era infatti considerato un predestinato e il club rossonero lo avrebbe messo nel mirino per aggiungere un’alternativa importante a Theo Hernandez.

Trasferitosi nell’estate del 2021 al Borussia per solamente 2 milioni di euro, Netz è pronto a fare il salto di qualità definitivo. Il tedesco rappresenta il profilo perfetto per permettere a Fonseca di avere un’alternativa di grande livello sulla sinistra: grande corsa, tecnica di altissimo livello, molto bravo in marcatura e nelle coperture preventive. Oltre a ricoprire più ruoli sulla corsia mancina, il laterale del ‘Gladbach può all’occorrenza essere impiegato anche come difensore centrale.

Netz, mancino purissimo, ha un contratto con il club tedesco in scadenza a giugno 2026 e potrebbe lasciare la Germania per una cifra che si aggirerebbe intorno agli 8/10 milioni di euro. La dirigenza rossonera nelle prossime settimane valuterà se affondare o meno sul tedesco ma dovrà stare attenta alla concorrenza. Su di lui ci sarebbe infatti anche l’interesse della Roma che, secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, sarebbe pronta a mettere sul piatto circa 10 milioni per il classe 2003.

Oltre a Netz, restano vive le piste che porterebbero a Fabiano Parisi e Cristiano Biraghi. In rottura con la Fiorentina, come annunciato dall’agente Mario Giuffredi lasceranno Firenze a gennaio e potrebbero essere delle occasioni di mercato da non farsi scappare. Biraghi, finito addirittura fuori rosa, sarebbe sul taccuino anche del Napoli.