Mercato Milan, occhio alla Juventus: Giuntoli piomba sull’obiettivo rossonero

Si accende la sfida tra Milan e Juventus per l’obiettivo di mercato. I Bianconeri sembrano intenzionati ad affondare il colpo per il giocatore da tempo nel mirino del club rossonero.

Una settimana fa Milan e Juventus si sono sfidate a San Siro in quello che è stato senza dubbio uno dei peggiori incontri di stagionali di Serie A. I due club hanno dato vita ad un pareggio incolore, con lo 0-0 che non ha solo rappresentato il risultato ma anche il dato sulle effettive azioni pericolose da ambo due i lati.

Ora, però, dopo essersi affrontate sul terreno di gioco, le due squadre sembrano pronte a scontrarsi anche sul mercato per un obiettivo comune. Nelle ultime ore, infatti, la Vecchia Signora sembra essersi interessata ad un giocatore che da diverse settimane è nel mirino della dirigenza rossonera per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

La sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte ed è, dunque, molto probabile che questa sfida a distanza possa accendersi in modo definitivo già nei prossimi giorni.

La Juventus su Frendrup: già individuata la formula per convincere il Genoa

Secondo quanto riportato da Tuttosport, negli ultimi giorni la Juventus avrebbe fatto grossi passi in avanti per provare a portare nella Torino bianconera Morten Frendrup. Il centrocampista del Genoa, attenzionato da tempo dal Milan per rinforzare la metà campo già a gennaio, è finito nel mirino dei Bianconeri che avrebbero addirittura già pronta la formula per tentare di strappare il sì da parte del Genoa.

A quanto pare, infatti, Cristiano Giuntoli starebbe pensando ad un’operazione alla Di Gregorio in prestito con obbligo di riscatto come accaduto in estate. La valutazione dei Rossoblù si aggira attorno ai 20 milioni di euro, ma la speranza della Juventus è quella di poter trovare un accordo con un riscatto di circa 15/16 milioni.

Adesso è ovviamente attesa la risposta da parte del Milan che dovrà decidere se affondare il colpo e rispondere ai rivali o se mollare la presa e virare su altri obiettivi. Si prospetta, dunque, una sfida tutta italiana con i tempi di manovra che potrebbero risultare più che decisivi per far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra. Quel che è certo è che Frendrup è davvero un obiettivo concreto del Milan e farselo soffiare dalla Juventus sarebbe di certo una grandissima beffa.