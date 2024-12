Mercato Milan, Theo può salutare: la notizia spaventa i tifosi

Theo Hernandez potrebbe lasciare il Milan in estate, la notizia fa impaurire tutti i sostenitori del Diavolo.

Il Milan in estate rischia di dover cedere un big, visto l’andazzo della stagione pare evidente che i rossoneri non si siano rinforzati a dovere come hanno fatto le altri contendenti. Atalanta, Napoli, Lazio, Fiorentina: sono tutte squadre che nella passata stagione hanno fatto fatica a stare dietro al passo del Diavolo ma che invece questa stagione tramite un buon mercato e la progettualità hanno fatto il salto di qualità.

La vittima sacrificale potrebbe essere Theo Hernandez, più che per un discorso economico c’è il feeling mai nato con l’allenatore del club in Via Aldo Rossi: Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese di recente l’ha schierato due volte di fila in panchina per scelta tecnica. Il francese non ha apprezzato e contro l’Hellas Verona è entrato svogliato e senza motivazioni. Il matrimonio tra l’ex Real Madrid e il Milan pare essere giunto al termine.

Rinnova ma va via, Theo Hernandez può dire addio al Milan

Da tempo in casa Milan il dilemma principale riguarda Theo Hernandez e la questione rinnovo. La principale paura della dirigenza era di perdere Theo Hernandez a 0, come accadde con Calhanoglu o con Gianluigi Donnarumma. Sarebbe un disastro dal punto di vista finanziario, ad oggi però la situazione è cambiata: ci sono passi in avanti per il rinnovo di Theo. L’altra notizia, però, è che il rinnovo non garantisce la sua permanenza.

Theo Hernandez può rinnovare con il Diavolo ma il suo futuro al Milan resta incerto, nonostante l’incontro di qualche giorno fa tra Furlani e il suo agente Quillon, il quale ha ribadito ancora una volta che il suo assistito vuole restare in rossonero. Rispetto a qualche settimana fa, sembra respirarsi un po’ più di ottimismo sul suo rinnovo di contratto, ma anche con la firma sul prolungamento non è detto che il suo futuro sarà ancora al Milan.

Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che non è un mistero che sulle sue tracce ci sia da tempo il Bayern Monaco, che è destinato a perdere Alphonso Davies al termine di questa stagione. Che su Theo ci fossero le tracce di qualche big i dubbi erano pochi, la speranza è di poter continuare a diventare sempre più big come squadra anche grazie all’apporto del classe 97′.