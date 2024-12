Mercato Milan, Tomori alla Juventus? I bianconeri hanno la mossa pronta

Il centrale difensivo rossonero potrebbe essere in uscita e su di lui si è catapultata la Juventus, che ha già la mossa pronta.

Il Milan di Paulo Fonseca è alle prese con un periodo non del tutto convincente sotto il profilo dei risultati: la vittoria esterna contro l’Hellas Verona non ha del tutto spazzato via i fantasmi e il malumore tra i tifosi, che da qualche partita è alle prese con una contestazione nei confronti della società, ritenuta del tutto assente. Il 2024 dei rossoneri si chiude con la delicata sfida contro la Roma, che si sta risollevando dal brutto inizio di stagione grazie alla cura Ranieri.

Non c’è alcun periodo di riposo per la squadra rossonera, che nei primi giorni del 2025 affronterà la Juventus nella semifinale di Supercoppa italiana, cercando di ottenere la finale, contro la vincente tra Inter e Atalanta. Problemi che non terminano qui per i rossoneri, che in questo ultimo periodo sono tediati da una serie di infortuni, soprattutto di natura muscolare, un pò come successo la passata stagione. Le numerose sfide in programma si stanno facendo sentire anche sui big della squadra rossonera, che necessitano un pò di riposo: ma ad oggi non c’è tempo per questo e bisogna rimanere concentrati partita dopo partita.

Mercato Milan, la Juventus pensa a Tomori: pronta la mossa

La fine del 2024 ci porta anche alla prossimità dell’apertura della finestra invernale di mercato, con alcune squadre che stanno cercando di definire colpi in entrata e in uscita, per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. La dirigenza di Via Aldo Rossi molto probabilmente non affronterà nessun acquisto in entrata, ma occhio a possibili colpi di scena in uscita, uno su tutti quello di Tomori.

Il centrale difensivo rossonero in questa stagione ha perso il posto da titolare e viene utilizzato da Fonseca molto meno spesso rispetto a quanto lo utilizzava Pioli. Su di lui è piombata la Juventus, che in estate aveva già strappato in prestito Kalulu. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i bianconeri sarebbero pronti per affondare il colpo già a gennaio, per ovviare all’emergenza difensiva in caso di infortuni. Il club bianconero vorrebbero portarlo a Torino con la formula del prestito oneroso, come fatto appunto con Kalulu. E Tomori potrebbe accettare questa nuovo sfida come fatto dall’ex compagno, che alla Juve è come rinato. Il Milan accetterà queste condizioni già nella finestra invernale?