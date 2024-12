“Mi ricorda lui”, il giornalista esalta il top player rossonero: il paragone con la leggenda fa discutere

Il giornalista esalta il big rossonero dopo dopo la vittoria del Milan contro il Sassuolo: il paragone con la leggenda fa discutere.

Continua il periodo di forma d’oro per il Milan. Dopo quelle contro Slovan Bratislava ed Empoli, arriva la terza vittoria consecutiva per la squadra di Paulo Fonseca. Contro il Sassuolo pratica chiusa nel giro di mezz’ora, con i rossoneri che sembrano aver finalmente trovato la quadra. Una partita che ha visto nuovamente protagonista Tijjani Reijnders, perno insostituibile e faro in mezzo al campo del Diavolo. Autore di un gol ed un assist di pregevole fattura, il centrocampista olandese ha messo in mostra ancora una volta le sue enormi qualità, portando il giornalista ad osare un paragone con una delle più grandi leggende della storia di questo sport.

Milan, Pellegatti esalta Reijnders: “Mi ha ricordato Cruijff”

Carlo Pellegatti ha commentato sul suo canale YouTube la vittoria del Milan contro il Sassuolo. Il giornalista rossonero ha voluto sottolineare come non si tratti di un risultato da sottovalutare, soprattutto prendendo in considerazione quanto mostrato dai rossoneri in Coppa Italia nel corso delle precedenti stagioni:

È stato tutto bene questa sera, a partire dalla formazione intelligente anche se un pochino rischiosa, visti i cambi. Il Sassuolo non perdeva dal 31 agosto ed è in testa alla Serie B nettamente favorita, ma con una formazione sintonizzata per la partita contro la Sampdoria. Avevamo già visto partite deludenti del Milan in Coppa Italia, invece ha confermato di stare bene.

Una serata che ha visto ancora una volta protagonista Tijjani Reijnders. Con quello messo a segno ieri sera, sono già sette i gol stagionali realizzati, a cui vanno aggiunti anche quattro assist. Il centrocampista olandese è orami un pilastro di questo Milan e, dopo l’ennesima prestazione di alto livello, Pellegatti ha voluto osare un paragone con una delle più grandi leggende della storia del calcio:

Guidati da questo Van Gogh: Reijnders ha dominato a centrocampo. Oso, come movimento leggero, come classe e come tiri, questa sera Reijnders ha ricordato Cruijff. Uno spettacolo.

Per il giornalista rossonero, nonostante un avversario tutt’altro che irresistibile, non si tratta di una vittoria facile. Un risultato ed una prestazione che permettono alla squadra di Paulo Fonseca di arrivare nella migliore condizione alla grande sfida contro l’Atalanta: