Milan, clausola Fonseca nel contratto: via in un solo caso

Il Milan torna a vincere sul campo dell’Hellas Verona, ma si continua a parlare dell’addio di Paulo Fonseca

Nonostante il ritorno al successo nella partita di Verona, in casa Milan continua a tenere banco la vicenda relativa al possibile addio di Paulo Fonseca.

Non è bastata la vittoria ottenuta al ‘Bentegodi’ di Verona a Paulo Fonseca per spazzare via le voci relative a un suo possibile esonero. Nell’ambiente rossonero, infatti, resta ancora una tutt’altro che celata insoddisfazione per i risultati arrivati in questa prima parte di stagione. Del resto, in campionato il Milan occupa la settima posizione in classifica, ma nelle prossime ore potrebbe essere scavalcato dal Bologna e vedere allontanarsi ulteriormente le squadre che precedono in graduatoria il Diavolo.

Le cose vanno leggermente meglio in Champions League, dato che nelle prime sei partite del girone unico Davide Calabria e compagni hanno raccolto 12 punti, frutto di quattro vittorie e due sconfitte, anche se allo stato attuale la formazione rossonera può puntare solamente ai play-off, e non alla qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione europea. In Coppa Italia, invece, il Milan ha eliminato senza alcun problema il Sassuolo e ai quarti di finale se la vedrà con la Roma di Claudio Ranieri.

Milan, spunta una clausola per l’addio di Fonseca

Già a inizio stagione, la panchina di Paulo Fonseca ha traballato non poco, ma il tecnico portoghese ha poi salvato la sua esperienza in rossonero aggiudicandosi il derby con l’Inter dello scorso 22 settembre.

Il girone d’andata è ormai giunto quasi alla fine ed è tempo di bilanci. La vittoria ottenuta con il gol di Tijjani Reijnders al ‘Bentegodi’ di Verona ha spazzato via un bel po’ di nubi e malumori dall’ambiente rossonero, ma non del tutto le voci relative a un possibile addio di Paulo Fonseca.

In particolar modo, nelle scorse ore, un utente sul social network X ha rivolto una domanda all’esperto di mercato e noto giornalista Matteo Moretto, il quale ha svelato un interessante retroscena legato alla situazione contrattuale e non solo di Paulo Fonseca: “Sapevo che in caso di sconfitta avrebbe rischiato. Come notizia posso aggiungerti un dettaglio relativo al contratto di Fonseca: esiste un diritto di recesso all’interno dell’accordo tra le parti firmato in estate. Ovvero, se il Milan paga una cifra, che è variabile di anno in anno, può chiudere definitivamente il suo rapporto con l’allenatore, che quindi non resterebbe più sotto contratto. Ma è solo un dettaglio!”.