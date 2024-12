Milan, affare a rischio: sul pallino di Furlani irrompe una big di Serie A

L’operazione in casa Milan potrebbe saltare: un top club della Serie A si sarebbe fiondato sul calciatore.

Seppur con troppa sofferenza e una prestazione che ha lasciato più dubbi che certezze, il Milan di mister Paulo Fonseca ieri sera è uscita trionfante dall’ultimo match di Champions League prima delle feste natalizie. I rossoneri hanno steso la Stella Rossa all’ultimo respiro, con il gol vittoria firmato da Tammy Abraham. Per la formazione lombarda si tratta del quarto successo consecutivo in Champions League, che non accadeva dal 2005. I tre punti con la Stella Rossa hanno permesso al Milan di balzare al 12esimo posto e mettersi a -1 dalla zona che significherebbe accesso diretto agli ottavi.

Tuttavia, la prova di ieri ha creato qualche malcontento, specialmente nel tecnico portoghese che nel post gara si è lasciato andare ad un duro sfogo. Al Milan c’è bisogna di una scossa forte e questa potrebbe arrivare anche attraverso i movimenti che la dirigenza ha intenzione di fare nel mercato di gennaio. Giorgio Furlani avrebbe le idee chiare, vorrebbe portare al Milan un vice Theo e un nuovo centrocampista capace di far rifiatare l’onnipresente Fofana. Per quanto riguarda il ruolo di terzino, il Milan ultimamente starebbe guardando con interesse in casa Fiorentina, mettendo nel mirino Fabiano Parisi. Stesso nome che starebbe seguendo un’altra big della Serie A.

Milan su Parisi: un altro top club della Serie A si fionda sul calciatore

Potrebbero presto complicarsi i piani del Milan per l’affare Fabiano Parisi. Giorgio Furlani avrebbe messo gli occhi sul terzino classe 2000, poiché rappresenterebbe una buona opportunità di mercato. Il calciatore della Fiorentina è finito a margini delle gerarchie di mister Raffaele Palladino, il quale preferisce di gran lunga Gosens. Il promettente giocatore, sbarcato in viola in estate dall’Empoli, ha raccolto a malapena 568 minuti.

Il Milan sarebbe ben disposto ad accoglierlo nel proprio roster per rinforzare la catena di sinistra e mettere nelle mani di Fonseca un vice duttile tatticamente e di ottima qualità come Parisi. Tuttavia, l’affare potrebbe assumere una piega non felice per il Milan, dato che recentemente una big della Serie A si sarebbe fiondata sul calciatore. Secondo il quotidiano ‘TuttoSport’, anche la Juventus sterebbe mostrando un attento interesse per il terzino della Fiorentina.

Cristiano Giuntoli cerca un sostituto adeguato per fare rifiatare Cambiaso e considererebbe Fabiano Parisi l’elemento ideale. L’ex ds del Napoli può contare su dei rapporti ottimi con la società viola, fattore che potrebbe indirizzare la trattativa e beffare il Milan. Ecco perché la società rossonera tiene in ballo altre situazioni, una di queste porta sempre alla Fiorentina. Oltre a Parisi, il Milan starebbe osservando anche la situazione che riguarda Christian Biraghi, altro elemento Palladino sta tenendo agli ultimi posti delle sue gerarchie.

Nonostante sia un classe 1992, il Milan ci starebbe facendo un pensiero su quello che è tuttora il capitano della Fiorentina. Christian Biraghi e Fabiano Parisi sono in uscita e la Viola potrebbe darli via a prezzo di saldo, dato che Raffaele Palladino sembra sempre più propenso di voler fare a meno dei due. D’altronde, l’agente di entrambi, Mario Giuffredi, è stato molto chiaro a firenzeviola.it: “A Palladino risponderò a fine mercato, oggi non mi va troppo di parlarne. Ma a gennaio andranno via sia Biraghi che Parisi, entrambi. Sicuramente abbiamo qualcosa ma i giocatori andranno via entrambi. Non so ancora se a titolo definitivo ma il loro capitolo a Firenze è finito”.