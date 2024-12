Milan, anche Maignan nella bufera: il motivo

Anche Mike Maignan viene fortemente criticato per il momento dei rossoneri, la polemica innescata sull’estremo difensore francese

Il Milan coltivava speranze fondate di risalita e di riscatto, nel match di venerdì contro l’Atalanta. E in effetti, i rossoneri se la sono anche giocata per larghi tratti alla pari con gli scatenati bergamaschi. Alla fine, però, il risultato ha premiato la ‘Dea’ di Gasperini. Sancendo la candidatura degli orobici alla corsa scudetto e, al contrario, l’uscita forse definitiva dalla lotta per il vertice per il Diavolo.

Ennesimo esame di maturità fallito, per la squadra di Paulo Fonseca, che adesso vede allontanarsi in maniera cospicua non solo la vetta della classifica, ma anche la zona Champions. Il rendimento in campionato è decisamente al di sotto delle aspettative e la stagione rischia di prendere veramente una brutta piega. Nel prosieguo del mese di dicembre, gli appuntamenti che attendono i rossoneri saranno tutti fondamentali. Con Genoa, Verona e Roma serve un filotto di vittorie, per evitare che il quarto posto possa sfumare già a metà stagione.

Nel Milan attuale, tutti i big stanno rendendo a corrente alternata, accendendosi soltanto a intermittenza. E anche uno come Mike Maignan non è esente da critiche. Il portiere francese dovrebbe essere uno dei valori aggiunti, invece a sua volta ha già compiuto qualche errore pesante.

Milan, Graziani contro Maignan: “Gravi colpe sul primo gol dell’Atalanta”

L’attacco a Maignan arriva dall’opinionista Francesco Graziani, che in diretta su ‘Sport Mediaset’ ha riservato frasi non tenere nei confronti dell’estremo difensore.

Anche da ‘Magic Mike’ ci si attende di più e contro l’Atalanta, secondo Graziani, Maignan poteva fare molto di più sul gol di De Ketelaere. “Su quel gol, dov’era? Non puoi prendere una rete così da due metri – ha spiegato – Parliamo di un punto di forza della squadra e di errori che non possono essere commessi“. Anche lui dovrà riscattarsi, dunque, nelle prossime partite.

Milan, Maignan e il rinnovo: il flop in campionato cambia tutto

L’andamento del Milan potrebbe incidere sul futuro di molti dei big, incluso lui. Se il Diavolo conta di rinnovargli il contratto, l’assenza dalla Champions nella prossima stagione può cambiare tutti i piani.

Il Milan perderebbe non soltanto appeal per i propri giocatori, ma avrebbe anche meno risorse per pagare i loro ingaggi. Ecco perché, sebbene la trattativa sembri a buon punto, potrebbe esserci una svolta in negativo. Insomma, senza Champions, il Diavolo ascolterebbe volentieri offerte per Maignan, per tenersi a galla.