Milan, ancora critiche sulla cerimonia dei 125 anni: assente un’altra leggenda

Il Milan riceve nuovamente grandi critiche in vista della cerimonia dei 125 anni di storia. Nella lista è assente un’altra leggenda rossonera.

Domenica, prima del fischio d’inizio di Milan-Genoa, San Siro si trasformerà in un palcoscenico speciale per celebrare i 125 anni del Milan, una delle squadre più gloriose della storia del calcio. Un’occasione unica per rivivere la storia di un club che ha saputo vincere, cadere e rinascere, sempre onorando la maglia rossonera.

La cerimonia, prevista poco prima del match, promette di essere ricca di sorprese. Tra momenti di emozione e premi ai giocatori che hanno scritto pagine indelebili nella storia rossonera, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra i trionfi e i protagonisti che hanno reso grande il Milan.

Saranno presenti molte leggende del passato, rappresentanti di un’epoca dorata che ha regalato trofei e spettacolo.

La festa però non è esente da polemiche: l’assenza di una figura simbolica ha scatenato critiche da parte dei tifosi, che avrebbero voluto vedere sul prato di San Siro anche questa leggenda del calcio milanista. Nonostante ciò, l’entusiasmo per la celebrazione rimane alto.

San Siro si prepara a un sold-out per festeggiare questo traguardo storico con il proprio popolo, in una serata che unirà passato e presente. Una serata che ricorderà, ancora una volta, cosa significa essere parte del Milan: una tradizione di successi, sudore e amore per i colori rossoneri.

Cerimonia dei 125 anni: assente anche Sheva

Da diversi giorni il Milan è alle prese con le iniziative per festeggiare al meglio il traguardo dei 125 anni di storia rossonera, con anche la maglia da gara vintage che verrà indossata in occasione della partita.

Ma non è tutto, alla festa mancheranno delle leggende: dopo l’esclusione di Boban, che ha fatto dispiacere l’ex rossonero ed anche una buona parte della tifoseria, è arrivata un’altra notizia. Andriy Shevchenko non sarà della cerimonia.

L’ex attaccante ucraino, assente per alcuni impegni personali, è stato però inserito in una lista speciale da parte del club rossonero, che ha voluto fortemente specificarlo.

Sono stati inseriti i primi tre attaccanti nella Hall of Fame presentata da Emirates: presenti Marco van Basten, Filippo Inzaghi e proprio Andriy Shevchenko. I tre ex calciatori sono stati selezionati attraverso un processo di voto che ha coinvolto i tifosi milanisti nel mondo.

I primi due insieme a Franco Baresi, Vice Presidente Onorario del Milan e primo membro della Hall of Fame, verranno omaggiati nella giornata di domenica; per Sheva invece si aspetterà un prossimo momento, per fargli sentire l’affetto del tifo rossonero.