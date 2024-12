Milan, ansia per le condizioni di Leao: le parole di Fonseca e il messaggio sui social

Cresce la preoccupazione nel Milan per le condizioni di Rafael Leao. Il portoghese è uscito nel primo tempo contro l’Hellas Verona per un problema al flessore sinistro.

Altra serata intensa quella di ieri per il Milan e per tutto il popolo rossonero. Il Diavolo era atteso dalla complessa trasferta a Verona in una situazione senza dubbio non facile. Secondo diverse indiscrezione si trattava, infatti, di un vero e proprio dentro o fuori per Paulo Fonseca che in caso di mancata vittoria avrebbe rischiato seriamente l’esonero.

Alla fine sono, però, arrivati tre punti pesantissimi grazie al solito Tijjani Reijnders. La prestazione, come ormai da consuetudine, non è stata di certo soddisfacente ma portare a casa il risultato era la priorità assoluta. È chiaro, però, che i tifosi rossoneri non possano sorridere più di tanto e da ieri c’è una nuova preoccupazione a cui far fronte.

Nel primo tempo della sfida contro i ragazzi di Paolo Zanetti, infatti, Rafael Leao è stato costretto al cambio. L’esterno portoghese ha sentito tirare il flessore sinistro, chiedendo subito la sostituzione. Ovviamente è scattato l’allarme in casa Milan per l’ennesimo infortunio per rischia di compromettere ulteriormente la stagione rossonera. La situazione, però, non sembra essere troppo tragica.

Fonseca rassicura tutti su Leao: “Mi sembra che non sia niente di speciale”

Dopo il fischio finale Paulo Fonseca ha fatto chiarezza sulle condizioni del numero 10 rossonero, sottolineando come non sembri trattarsi di nulla di serio. Il tecnico portoghese si è detto ottimista: “Mi sembra che non sia niente di speciale. Probabilmente si è fermato in tempo e ha chiesto il cambio per non rischiare“. Parole rassicuranti, dunque, quelle di Fonseca a cui si è poi aggiunto un messaggio social del diretto interessato.

Subito dopo la gara, infatti, Leao ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram con scritto: “Back soon“. Dovrebbe, perciò, “tornare presto” il portoghese che si spera possa essere già a disposizione per l’ultimo match dell’anno contro la Roma in programma il 29 dicembre.

In ogni caso nelle prossime ore verranno effettuati degli esami strumentali che toglieranno ogni dubbio. Subito dopo il big match contro i Giallorossi, inizieranno poi le final four di Supercoppa Italiana: un trofeo che i Rossoneri dovranno provare a vincere per rendere meno amara una stagione già abbastanza compromessa. Chiaro che avere Leao in campo aiuterebbe e non poco per il raggiungimento dell’obiettivo.