Atalanta-Milan, Fonseca svela la chiave tattica della gara: il tecnico non ha dubbi

Paulo Fonseca parla chiaro prima della sfida contro l’Atalanta di Gasperini: segnale preciso del tecnico portoghese alla squadra.

Il Milan di Paulo Fonseca fa visita al “dentista” chiamato Atalanta, tanto per citare una metafora di Pep Guardiola sulla squadra di Gian Piero Gasperini. La squadra rossonera, dopo la superlativa vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo, questa sera sarà impegnata in quel di Bergamo per una gara che si prospetta carica di emozioni. Il Milan, settimo in classifica e con una gara ancora da recuperare, arriva alla sfida contro l’Atalanta consapevole della propria forza dopo i 7 risultati utili di fila inanellati (5 vittorie e 2 pareggi).

La squadra di Fonseca nelle ultime tre gare ha raccolto solo vittorie, così come la Dea che, però, vanta un trend decisamente migliore, formato da una striscia di 8 successi consecutivi. Il Milan ha bisogno dei tre punti per non perdere ancor più contatto dai piani alti della classifica, mentre l’Atalanta cerca la nona vittoria di fila per regalarsi quantomeno una notte in vetta in attesa di Lazio-Napoli. A pochi minuti dal big match di Bergamo, ai microfoni di Dazn ha parlato Paulo Fonseca.



Fonseca lancia un segnale alla squadra

Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, è stato chiaro ai microfoni di Dazn. L’allenatore del club rossonero ha indicato quella che potrebbe essere secondo lui la chiave tattica della gara: “Mossa particolare contro l’Atalanta? È difficile trovare la strategia giusta per sorprendere l’Atalanta. Abbiamo provato qualcosa, stasera vedremo. Dovremo essere perfetti per fare bene contro questa squadra. Abbiamo lavorato bene nel poco tempo che abbiamo avuto a disposizione”.



Fonseca specifica: “Penso che il centrocampo non sarà il fattore più importante della partita, sarà decisivo il comportamento della nostra linea difensiva. Saranno essenziali anche i movimenti dei vari Rafa e Alvaro. Anche i mediani potrebbero recitare un ruolo fondamentale in questa partita”.