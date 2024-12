Milan, aumenta l’ansia per Pulisic: le sensazioni non sono positive

In casa Milan gli occhi sono tutti puntati su Christian Pulisic. Lo statunitense è uscito anzitempo con l’Atalanta per un problema al polpaccio e adesso rischia uno stop tutt’altro che breve.

La sfida di venerdì sera contro l’Atalanta è stata senza dubbio da dimenticare per il Milan. Seppur i Rossoneri non abbiano offerto una prestazione totalmente negativa, alla fine dei novanta minuti è arrivata l’ennesima sconfitta. Oltre a questa battuta d’arresto, che ha compromesso ulteriormente il cammino in campionato del club rossonero, c’è però un’altra gatta da pelare.

Nel corso della gara, infatti, Christian Pulisic è stato costretto a lasciare il campo per un problema al polpaccio sinistro. L’ex Chelsea è uscito negli ultimi minuti del primo tempo dopo aver sentito tirare. Inizialmente non sembrava trattarsi di un problema molto serio, ma nelle ultime ore la preoccupazione all’interno dell’ambiente rossonero sembrerebbe essere aumentata.

Subito dopo lo stop si era ipotizzato ad un’assenza per la sfida di martedì in Champions League contro lo Stella Rossa, con la speranza di poterlo riavere a disposizione già per la sfida di campionato contro il Genoa. Ora, però, il recupero sembra poter essere più lungo del previsto.

Infortunio Pulisic, domani la risonanza magnetica: può saltare anche il Verona

Dopo la gara con l’Atalanta, Paulo Fonseca aveva parlato di un indurimento del polpaccio, scongiurando dunque un problema più serio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, le sensazioni adesso sembrerebbero meno positive con il rischio concreto che Pulisic possa restare fuori anche per la sfida contro l’Hellas Verona del prossimo 20 dicembre. Ovviamente bisognerà aspettare la risonanza magnetica di domani per avere maggiore chiarezza sulle reali condizioni dello statunitense.

La speranza è chiaramente quella che non si tratti di nulla di grave, con il Milan che ha bisogno più che mai di uno dei suoi migliori giocatori in uno dei momenti di stagione più delicati.

La sconfitta contro l’Atalanta ha frantumato definitivamente i sogni Scudetto (per chi ancora ci sperava), compromettendo però anche la corsa alle prime quattro posizioni. Adesso per il Milan ci sarà la Champions League, con la possibilità concreta di chiudere tra le prime otto in caso di successi contro Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria. In Serie A, invece, sarà necessario infilare una serie di vittorie per riavvicinarsi alla zona Champions. Di certo provare a farlo con Pulisic a disposizione sarebbe molto più semplice.