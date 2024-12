Milan, brutte notizie per Fonseca: il giocatore salta la sfida contro la Stella Rossa

Arrivano brutte notizie per Fonseca alla vigilia del match di Champions League contro la Stella Rossa: infortunio per l’attaccante rossonero.

Dopo il brutto passo falso contro l’Atalanta in campionato, il Milan vuole subito rialzare la testa in Champions League. A San Siro la squadra di Paulo Fonseca si prepara ad ospitare la Stella Rossa, con l’obiettivo di centrare una vittoria che permetterebbe ai rossoneri di avvicinarsi alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Alla vigilia del match contro i serbi, arrivano però brutte notizie per il tecnico rossonero da Milanello.

Milan, non solo Pulisic: out anche Okafor per il match contro la Stella Rossa

Il Milan ha iniziato da pochi minuti l’allenamento di rifinitura a Milanello in vista della partita di Champions League di domani sera alle ore 21 a San Siro contro la Stella Rossa. Agli ordini di Paulo Fonseca, oltre a Christian Pulisic (lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro), non c’è però Noah Okafor, che a causa di una lombosciatalgia non sarà disponibile per la gara di domani.

Presente invece a Milanello Alessandro Florenzi che si sta allenando individualmente in palestra. Il terzino italiano, come i lungodegenti Jovic e Bennacer, non sarà disponibile per la gara contro la squadra serba. Con la prima squadra anche tanti giovani del Milan Futuro: oltre a Camarda e Liberali, presenti anche Malaspina, Hodzic e Sia.