Milan: cambia tutto per Hernandez, accordo ad un passo

Il futuro del terzino francese continua a tenere banco in casa rossonera. C’è una novità che potrebbe cambiare molto: ecco i dettagli

In casa Milan tiene banco la questione Hernandez. Il contratto in scadenza nel 2026 e il mancato rinnovo sta portando l’esterno ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. La strada è naturalmente lunga per diversi motivi e quindi non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire meglio quale sarà il suo futuro. La speranza è che si possa arrivare ad una intesa per continuare insieme, ma per il momento non si hanno certezze e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Intanto arrivano delle novità sul futuro di Theo Hernandez. L’accordo è ad un passo e questo cambia molte cose per quanto riguarda il terzino francese. Naturalmente per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e la strada è ancora molto lunga e ci potranno essere degli ulteriori aggiornamenti. Ma l’idea è chiara e a questo punto non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Milan: scelta a sorpresa, i dettagli

Le qualità di Hernandez non sono assolutamente passate inosservate e per questo motivo molte squadre in passato hanno sondato il terreno senza, però, mai trovare l’accordo. Ora sono in corso le valutazioni per capire se affondare ancora il colpo o magari fare un passo indietro e puntare su altri obiettivi. Ma una cosa è certa: un club sembra essere pronto a fare un passo indietro per virare su una strategia diversa rispetto a quella precedente.

Secondo le informazioni di Sky Germania, il Bayern Monaco avrebbe mollato definitivamente la pista Hernandez per andare con convinzione sul rinnovo di Alphonso Davies. Una soluzione che consentirebbe ai tedeschi di puntare sul sicuro e non spendere soldi per raggiungere il giocatore del Milan. Si tratta naturalmente di una ipotesi che dovrà essere confermata nelle prossime settimane.

Di certo il rinnovo cambierebbe molto in casa Milan. Difficile a questo punto che il Bayern Monaco vada su Hernandez e a questo punto non è da escludere una sua permanenza in rossonero. Naturalmente molto dipenderà anche dal contratto e dal possibile rinnovo. Senza prolungamento difficile immaginare che possa restare alla corte di Fonseca visto che da parte del club meneghino non c’è nessuna intenzione di perderlo a zero. Vedremo, comunque, cosa succederà nelle prossime settimane.