Milan, c’è la decisione su Fonseca: cosa filtra sul tecnico rossonero

Giorni non proprio tranquilli a Milanello, Fonseca è a rischio sulla panchina del Diavolo? Questo è il pensiero della società.

Siamo a metà stagione e il Milan non ha ancora trovato la continuità di cui ha bisogno. Il Diavolo difatti alterna ottime prestazioni – vedi contro il Real, Sassuolo o Inter – a prestazioni non buone e non all’altezza come quella di ieri contro l’Atalanta.

La sconfitta di ieri sera difatti apre nuovamente i dialoghi sul futuro di Paulo Fonseca al Milan che aveva trovato tregua per qualche tempo. Ora il tecnico portoghese è tornato al centro della polemica ma da parte della società rossonera le cose sembrano molto più chiare del previsto o almeno questo è ciò che filtra da Milanello.

Fonseca gode della fiducia della società: ancora avanti insieme?

Il Milan dopo sette gare torna alla sconfitta e la prossima partita sarà di Champions League in un calendario finale che è permissivo per la squadra di Fonseca. Il Diavolo dovrà dare il massimo infatti per finire tra le prime otto posizioni.

Intanto, secondo quanto riporta Daniele Longo, l’ambiente attorno a Fonseca sembra ancora essere sereno. Il tecnico portoghese infatti ha ancora la fiducia della dirigenza: da Ibra a Moncada passando per Furlani e Scaroni. La società crede ancora in lui, sa di avere dato al tecnico la miglior squadra possibile e la posizione dell’ex Roma, ad oggi, appare essere ancora solida salvo colpi di scena.