Milan, che colpo in Spagna: il Diavolo lo soffia a Simeone

Scenari di calciomercato intriganti per il Milan, che affare in Liga: blitz in casa Atletico Madrid per il Diavolo

Vacanze natalizie ormai in corso, ma non per tutti. Di sicuro, non per il mondo del calcio, che si fermerà soltanto per poche ore, a cavallo della vigilia e del giorno di Natale, prima di riprendere subito la propria attività. Quest’anno, anche in Italia, si gioca regolarmente durante le festività, e le dirigenze sono ugualmente al lavoro per l’avvicinarsi del calciomercato invernale, che partirà di qui a pochi giorni.

Tra i club che dovrebbero essere maggiormente coinvolti nelle trattative di gennaio, c’è anche il Milan, che avrà bisogno, probabilmente, di qualche innesto. Il Diavolo è in ritardo in campionato e necessita di un cambio di ritmo, che potrebbe avvenire anche grazie alla sessione invernale, mediante alcuni innesti importanti per innervare la squadra di Fonseca. Finora, il Milan non è riuscito a esprimere il suo potenziale e forse potrebbe riuscirci se mettesse le mani su giocatori di qualità.

Dunque, sono diversi i nomi di cui si parla per la compagine rossonera. Ma è un mercato particolare, dato che il Milan non è alla ricerca soltanto di nuovi giocatori, bensì anche di altro tipo di figure. Una di queste può arrivare dall’Atletico Madrid di Simeone.

Milan a caccia del nuovo direttore sportivo: non solo Paratici, Andrea Berta tra i favoriti

Tra gli spagnoli, da anni sta facendo un ottimo lavoro come direttore sportivo Andrea Berta. Una esperienza quella in Spagna che dura già da undici anni per lui e forse la chiamata dei rossoneri potrebbe convincerlo a tornare in Italia.

Secondo ‘Sempremilan.it’, ci sarebbe lui tra i preferiti dalla dirigenza come nuovo direttore sportivo, dopo l’addio di D’Ottavio, le cui funzioni, per il momento, sono state assorbite da Geoffrey Moncada. Potrebbe avere luogo un interessante testa a testa tra Berta e Paratici, per un ruolo piuttosto ambito.

Milan, le strategie per il mercato di gennaio: almeno due colpi

Una trattativa che si annuncia lunga e che non si risolverà nell’immediato. Nel frattempo, il Milan deve necessariamente trovare la quadra sul mercato e iniziare a impostare eventuali affari per gennaio.

I profili principali seguiti dal Milan sono quelli di un laterale sinistro e di un centrocampista, ruoli in cui si stanno avvertendo le principali lacune. In caso di partenza di Tomori, occhio anche a un possibile innesto in difesa.