Milan, che mazzata per Fonseca: infortunio Pulisic, ecco per quanto tempo resterà fuori

Non solo la sconfitta per il Milan che deve fare i conti con l’infortunio occorso a Christian Pulisic. Grande mazzata per il club rossonero.

Brutte notizie in casa Milan. Una nuova batosta sul club di Paulo Fonseca che deve fare i conti con l’infortunio occorso al centrocampista americano Christian Pulisic, quello che finora è stato il miglior calciatore del club in questa stagione e che ora invece dovrà restare fuori per diverso tempo. Il giocatore è uscito per infortunio nel primo tempo di Atalanta Milan e a quanto pare il suo 2024 è finito anzitempo.

Il giocatore ha effettuato la risonanza magnetica in queste ore ed è arrivato ora l’esito. Il Milan fa sapere che gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi esami ma il 2024 di Christian è praticamente terminato e il giocatore tornerà direttamente nel 2024. Nella migliore delle ipotesi il calciatore potrebbe rientrare per inizio 2024.

Il Milan perde cosi uno dei giocatori più importanti e ora arriva l’ennesima beffa per Fonseca, il giocatore dovrà restare fermo per diverso tempo e salterà i prossimi match di campionato. Una tegola non da poco visto che Pulisic era il trequartista che portava gol e assist alla causa rossonera e l’uomo con maggiore continuità all’interno del club.

Infortunio Pulisic, ecco le soluzioni di Fonseca

Un problema non da poco per Fonseca che ora deve correre ai ripari e trovare una soluzione per le prossime gare, una serie di impegni tra campionato e Champions League. Ci sono due possibilità all’orizzonte, da un lato Fonseca può provare Loftus Cheek nel ruolo di trequartista e cosi una trequarti più solida con Loftus e Musah a intercambiarsi. Una squadra però povera di fantasia e che porterebbe tutto nelle mani di Rafa Leao.

L’altra possibilità invece è schierare Samu Chukwueze, esterno a tutta fascia che può dare maggiore apporto alla fase offensiva. Insomma il Milan deve fare a meno di Pulisic per le prossime sfide e in casa rossonera c’è una tegola non da poco all’orizzonte. Una tegola che arriva dopo il ko di Bergamo e ora il club rossonero deve trovare soluzioni. E il prima possibile. In questa prima parte di stagione Pulisic ha finora segnato 8 gol (oltre a diversi assist) in 20 gare tra tutte le competizioni ed è la dimostrazione che vale quasi come un attaccante per il club rossonero.