Milan-Chiesa, suggestione o colpo possibile? Aggiornamento a sorpresa

Il Milan è stato interessato a Federico Chiesa più volte, corteggiandolo nelle passate stagioni per poterlo accogliere a Milano in rossonero.

Il Milan è sempre alla finestra quando si tratta di cogliere opportunità di mercato, e quella legata a Federico Chiesa potrebbe trasformarsi in una pista concreta nelle prossime settimane. L’attaccante italiano sta vivendo un periodo complicato al Liverpool, dove non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che sperava: appena 123 minuti giocati in questa stagione, un dato che fotografa un rapporto mai decollato con il tecnico Arne Slot.

Per Federico Chiesa, il ritorno in Serie A potrebbe essere la soluzione ideale per rilanciarsi, e il Milan potrebbe essere una destinazione perfetta. Non è un mistero che i rossoneri siano alla ricerca di un rinforzo offensivo in grado di garantire imprevedibilità e qualità, soprattutto sugli esterni.

Chiesa-Liverpool, tutti i dettagli sulla situazione

La situazione di Chiesa a Liverpool sembra ormai compromessa. L’ala ex Fiorentina e Juventus, arrivata in Inghilterra con grandi aspettative, non è mai riuscita a trovare il feeling giusto con il gioco della squadra e con le idee dell’allenatore. Slot è stato chiaro: “Ha bisogno di giocare, ma inserirlo ora in un contesto competitivo è complicato”. Parole che suonano quasi come una resa.

Per il Milan potrebbe essere un’occasione da sfruttare, soprattutto se il Liverpool dovesse aprire a una cessione in prestito con opzione di riscatto. I rossoneri, fedeli alla loro linea di mercato prudente ma ambiziosa, potrebbero muoversi in questo senso, trovando un accordo che rispetti i parametri economici del club. A riferire la notizia è Calciomercato.com.

Il nodo principale resta l’ingaggio: Chiesa percepisce circa 7,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra fuori portata per il Milan. Ma qui potrebbe entrare in gioco la disponibilità del Liverpool a contribuire al pagamento dello stipendio, pur di trovare una soluzione per un giocatore ormai ai margini del progetto.

Per Federico Chiesa, il Milan rappresenterebbe una piazza ideale per ritrovare continuità e centralità nel progetto tecnico. A differenza di altri club interessati – come Napoli o Inter – i rossoneri potrebbero garantirgli un ruolo di primo piano. Anche l’assetto tattico non è sicuramente un punto da sottovalutare.

Se il Liverpool aprirà davvero alla cessione, il Milan potrebbe piazzare un colpo che unirebbe qualità e prospettiva. L’attesa per gennaio si fa interessante, e Chiesa potrebbe diventare uno dei protagonisti del mercato invernale.