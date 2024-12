Milan, colpo Danilo: si chiude con lo scambio

Danilo è finito nel mirino del Milan nelle ultime ore: l’operazione con il club rossonero può chiudersi attraverso uno scambio

Il calciomercato di Milan e Juventus potrebbe avere una svolta che riguarda entrambe e potrebbe portare a un’operazione incrociata, capace di soddisfare tutti e due i club. Non è la prima volta che rossoneri e bianconeri si parlano per chiudere delle operazioni. È successo già nel recente passato per la trattativa che ha portato Kalulu a Torino la scorsa estate.

Ora la storia potrebbe ripetersi e ancora una volta in difesa. Dopo gli infortuni di Bremer e Cabal, è chiaro che serva un sostituto di primo livello a Thiago Motta per continuare a esprimere il suo gioco, senza perdere di efficacia dalla mediana in giù, e quindi in tutta la fase difensiva.

La Juve ha bisogno di almeno un colpo in difesa

Cristiano Giuntoli si è mosso in anticipo per trovare il profilo giusto per la sua retroguardia e si sta spostando su più tavoli. In primo luogo, attenzione ad Antonio Silva. Il calciatore del Benfica piace tantissimo alla società bianconera e l’interesse è ricambiato, ma i portoghesi non aprono al prestito con diritto di riscatto.

La trattativa va avanti con convinzione, ma non è l’unico profilo in ballo, anzi. Su piste parallele corrono Hancko e Tomori: il primo ha un costo elevato, ma ha duttilità ed esperienza internazionale. Servirebbe un’offerta importante per chiudere l’operazione con il Feyenoord, e lo stesso vale per il centrale inglese del Milan.

Di Tomori in ottica Juventus si parla da tempo. I bianconeri vorrebbero ripetere l’affare fatto in estate con Kalulu, anche se le cifre per l’ex Chelsea sono ancora più alte.

Scambio tra Juve e Milan: Danilo verso Milano

Dopo l’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan in luogo di Paulo Fonseca, il Milan potrebbe piombare su Danilo. Il difensore brasiliano, secondo quanto riporta ‘Sky’, interessa non poco ai rossoneri. E il nuovo tecnico vuole anche un centrocampista.

Per questa ragione, si potrebbe lavorare a uno scambio che porterebbe Tomori alla Juventus e l’ex Manchester City al Milan – ovviamente con il giusto conguaglio economico. Non bisogna dimenticare, però, anche il Napoli. I partenopei vorrebbero regalare Danilo ad Antonio Conte, che lo metterebbe al centro del suo progetto, anche per quanto riguarda lo spogliatoio. Vedremo chi riuscirà ad avere la meglio, alla fine.