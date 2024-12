Blitz in Spagna: nuovo centrocampista per Conceicao

Il tecnico portoghese è pronto a chiedere un rinforzo di livello alla società per rinforzare il suo Milan: possibile una fumata bianca nelle prossime settimane

L’arrivo di Conceicao è destinato a cambiare il calciomercato del Milan. I rossoneri fino a questo momento avevano delle priorità, ora queste quasi certamente saranno ribaltate. Secondo quanto riferito da cm.com, il nuovo tecnico potrebbe chiedere un nuovo centrocampista per dare un cambio di livello a Fofana. C’è un nome che potrebbe davvero stuzzicare l’allenatore del club meneghino per le sue qualità oltre che per la sua giovane età.

Il procuratore è Mendes e questo rappresenta anche una opportunità importante per il Milan. L’agente ha portato Conceicao in rossonero e i contatti tra lui e la dirigenza milanista sono in corso per vagliare i suoi assistiti. Quindi non è da escludere un sondaggio per questo calciatore nei prossimi giorni di calciomercato. Non sarà una operazione semplice da chiudere, ma un tentativo ci potrebbe essere per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Milan: nuova idea per il centrocampo, le ultime

Il Milan potrebbe decidere di cambiare un po’ le priorità in questo calciomercato. Conceicao, che condivide lo stesso modulo di Fonseca, nelle prossime settimane sarà chiamato a valutare i difensori. Tomori e Thiaw sono destinati ad essere rivalutati come per esempio magari Chukwueze e Hernandez. In uscita sembrano esserci Loftus-Cheek e Okafor.

In questo momento la priorità è destinata a diventare un centrocampista. Conceicao è pronto a chiedere alla società un giocatore in grado di essere una valida alternativa di Fofana e uno dei nomi che potrebbe finire sulla lista di Furlani è Samu Costa del Maiorca. Il classe 2000 è uno degli assistiti di Mendes e rappresenta forse l’occasione ideale durante il calciomercato invernale per rinforzare il reparto della mediana. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi.

Samu Costa, però, ha caratteristiche si sposano alla perfezione con il modo di giocare di Conceicao e il tecnico potrebbe chiederlo direttamente al Milan per rinforzare il centrocampo. Le riserve, comunque, saranno sciolte solamente nei prossimi giorni visto che in questo momento l’allenatore portoghese è chiamato a valutare i giocatori presenti in rosa.

Mercato Milan: idea Samu Costa per gennaio?

Samu Costa rappresenta un profilo che il Milan potrebbe sondare durante il calciomercato invernale. Una ipotesi non semplice da concretizzare per diversi motivi. Ma il classe 2000 ha voglia di fare il salto di qualità e la sua volontà è destinata a portare il Maiorca ad aprire alla cessione.