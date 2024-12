Milan: affare con il Bologna, Pobega la chiave

Moncada e Furlani potrebbero mettere gli occhi su un giocatore del Bologna sfruttando la chiave Pobega. I dettagli della possibile operazione

Il Milan è pronto a muoversi in anticipo su un talento del Bologna. Stando alle informazioni di cm.com, il giocatore dei felsinei sta stregando molte big nel nostro campionato e a questo punto non è da escludere un tentativo da parte dei rossoneri per provare a beffare la concorrenza durante il calciomercato estivo. Moncada e Furlani hanno una carta importante da utilizzare per provare a convincere la società rossoblu a lasciarlo partire.

Al termine della stagione, infatti, Milan e Bologna dovranno sedersi al tavolo per il riscatto di Pobega. A questo punto i rossoneri potrebbero decidere di utilizzare la carta del centrocampista per piazzare un colpo di calciomercato importante. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle suggestioni. Ma nei prossimi mesi il tutto è destinato ad entrare nel vivo anche perché il Diavolo è sempre alla ricerca di giocatori in forte ascesa.

Calciomercato Milan: idea dal Bologna, i dettagli

I rapporti tra Milan e Bologna da sempre sono ottimi e per questo motivo si ragiona sulla possibilità di piazzare un colpo a sorpresa già durante il calciomercato estivo. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e delle suggestioni, ma il giocatore si sta mettendo in mostra e per questo motivo i rossoneri devono muoversi in anticipo per anticipare la concorrenza.

Benjamin Dominguez nelle ultime settimane sta dimostrando di avere un talento puro e le squadre di Serie A sono pronti a sondare il terreno con il Bologna durante il calciomercato estivo per capire meglio la fattibilità dell’operazione. Il Milan potrebbe decidere di approfondire la questione utilizzando magari il cartellino di Pobega, centrocampista che i felsinei vorrebbero riscattare. Quindi se i rossoneri vorranno affondare il colpo, avranno una carta per superare la concorrenza e regalarsi un rinforzo di prospettiva.

Per il momento si può dire che Dominguez piace alle big di Serie A e il Milan osserva per cercare di capire come muoversi per anticipare la concorrenza durante il calciomercato estivo. E Pobega può essere la carta giusta per beffare le altre squadre e portarlo in rossonero.

Mercato Milan: Dominguez diventa un obiettivo?

Il Milan e le altre big seguono con attenzione Dominguez in ottica calciomercato estivo. La stagione è lunga e le prestazioni del giocatore saranno sotto gli occhi dei rossoneri per capire se è pronto a fare il grande salto.