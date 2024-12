Milan, Conceicao si presenta: le prime parole del nuovo allenatore

Il nuovo allenatore del Milan, Sergio Conceicao, si è così presentato al termine della prima seduta d’allenamento svoltasi a Milanello.

Cambio di guardia sulla panchina rossonera: nella tarda serata di ieri, dopo il pareggio tra Milan e Roma, Paulo Fonseca è stato sollevato dall’incarico di allenatore della squadra rossonera. Una notizia che circolava già da prima della partita, ma che non trovava conferme ufficiali, considerato che lo stesso Fonseca si era detto stabile alla guida del Milan.

Ma così non è stato, perchè qualche ora dopo lui stesso ha annunciato l’esonero della dirigenza rossonera, con il Milan che soltanto questa mattina lo ha comunicato ufficialmente. Nel pomeriggio, la conferma del nuovo allenatore: Sergio Conceicao, con il quale era già stato trovato un accordo nei giorni precedenti.

Milan, nuova avventura con Conceicao: le parole

Il neo tecnico portoghese è atterrato a Milano nelle prime ore di questo pomeriggio, per poi trasferirsi subito a Milanello, dove ha tenuto la prima seduta di allenamento. La squadra rossonera partirà domani per Riyad, per affrontare la delicata sfida di Supercoppa contro la Juventus. Subito una prova importante per i rossoneri, che non hanno nulla da perdere, piuttosto cercheranno di dimostrare il cambio di mentalità.

Sergio Conceicao, al termine della seduta, si è fermato davanti alle telecamere dei canali ufficiali del Milan, per presentare la sua nuova avventura e lanciare un chiaro messaggio ai tifosi. Queste le sue parole: