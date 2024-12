Milan, dalla Spagna sono certi: sarà lui il successore di Fonseca!

Dalla Spagna non hanno dubbi: sarà lui a prendere il posto di mister Paulo Fonseca al Milan in caso di esonero.

La stagione del Milan sta prendendo una brutta piega. Sono tante le cose che non stanno funzionando e molte colpe ricadono anche su Paulo Fonseca. L’ultima prova sfoggiata dalla squadra, proprio in occasione della festa dei 125 del club, è stato come un pugno in un occhio per gli amanti del Milan. Prestazione, quella contro il Genoa (0-0), definita dai tifosi uno scempio e non degna delle leggende che erano presenti sugli spalti di San Siro per rendere onore al club. Il pareggio con la formazione di Patrick Vieira ha aggravato maggiormente la situazione, confermando un’andamento palesemente altalenante del Milan in questa prima parte di stagione.

La squadra di mister Paulo Fonseca ha avuto più bassi che alti in questa fase della stagione, come dimostra l’attuale ottavo posto in classifica. L’obiettivo, come dichiarato più volte dal tecnico e dalla dirigenza, era quello di puntare al titolo. Ma dopo solo 16 giornate, i rossoneri si vedono distanti dalla vetta già di 14 lunghezze. Il Milan avrà l’occasione di rialzarsi e recuperare terreno venerdì, a margine della sfida esterna contro l’Hellas Verona. Qualora dovesse arrivare l’ennesimo passo falso, Paulo Fonseca potrebbe seriamente rischiare il posto. Per questo, la dirigenza starebbe tenendo in caldo diversi nomi.

Dalla Spagna sono certi: sarà lui l’erede di Fonseca

Dopo il brutto pareggio contro il Genoa e la conseguente contestazione dei tifosi, in questi gironi stanno orbitando diversi nomi di allenatori in casa Milan. Nel caso di ulteriore scivolone, la dirigenza potrebbe realmente dare il ben servito a Paulo Fonseca, dando un forte scossone all’ambiente prima delle feste natalizie.

In caso di esonero di Paulo Fonseca, il Milan sarebbe pronto a puntare su una figura un particolare come successore del portoghese. Stando dalle ultime novità lanciate dall’accreditato portale spagnolo, ‘ElNacional.cat’, ci sarebbe nome che stuzzica la fantasia della dirigenza rossonera ed è quello di Xavi, attualmente svincolato dopo l’esperienza sulla panchina del Barcellona. L’interesse della società lombarda sarebbe reale e forte. Il nome di Xavi echeggiava intorno al mondo Milan già nell’estate scorsa, prima della decisione da parte della dirigenza nel puntare su Fonseca.

Il portale spagnolo, infatti, racconta che sarebbe stata avviata una vera e propria trattativa. L’operazione sarebbe già in stato avanzato, con Xavi dettosi molto stimolato dall’idea di vestire i panni dell’allenatore del Milan. I colloqui tra le parti potrebbero intensificarsi nel corso delle prossime settimane ed il club lombardo potrebbe uscire allo scoperto anche prima della fine di questa stagione. Xavi è ancora agli inizi della sua carriera dall’allenatore, ma già vanta una Liga ed un Supercoppa di Spagna con il Barcellona. Il tecnico classe 1980 ha avuto successo anche in Qatar, in occasione della sua prima avventura da allenatore alla guida dell’Al-Sadd.

In caso di approdo sulla panchina rossonera, Xavi troverebbe uno dei giocatori per cui più stravede, Rafael Leao. Il tecnico spagnolo avrebbe più volte provato a portarlo al Barça. I rumors sono costanti e assordanti, ma al momento il Milan continua a riporre piena fiducia in Fonseca. La dirigenza confida nel tecnico e nelle sue capacità, sperando presto di assistere ad una radicale svolta sia sul piano delle prestazioni che in termini di numeri.