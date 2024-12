Milan, derby di mercato per il centrocampista: i rossoneri hanno il sostituto

Il club rossonero e quello nerazzurro hanno messo nel mirino uno stesso giocatore per il proprio centrocampo: chi la spunterà?

Il Milan di Paulo Fonseca sta ritrovando un pò di serenità, data soprattutto dalla continuità dei risultati nelle varie competizioni: vittoria in Champions League, vittoria in Campionato e vittoria in Coppa Italia. I rossoneri hanno una delicata sfida da affrontare questa sera, contro l’Atalanta, inseguitrice del Napoli capolista. Fermare la squadra bergamasca allenata da Gasperini sarebbe un bel risultato per la squadra rossonera, che può avvicinarsi alle prime della classe.

Mentre il Milan prosegue la sua stagione sul campo, la squadra di Via Aldo Rossi prosegue il suo lavoro dirigenziale, soprattutto sul campo del calciomercato: nella scorsa sessione estiva di mercato, i rossoneri hanno avuto una mezza rivoluzione, che è cominciata dall’allenatore. Tra poco più di un mese comincerà la sessione invernale e il Milan potrebbe intervenire nel reparto del centrocampo. Nella prossima sessione estiva, invece, il club rossonero punterà ancora a migliorare la propria rosa, rendendola più competitiva, per puntare allo Scudetto. Sia chiaro, può essere già un obiettivo stagionale, ma la condizione di Napoli, Atalanta e Inter attualmente è migliore rispetto a quella dei rossoneri.

Derby di mercato per Belahyane: nerazzurri favoriti

La dirigenza del club rossonero ha messo nel mirino il giovane centrocampista dell’Hellas Verona, Reda Belahyane, classe 2004: milita nel club scaligero da gennaio scorso e in questa stagione si sta dimostrando un profilo interessante per i maggiori club del massimo campionato italiano.

Da giorni si parla di un interesse del Milan per il centrocampista dell’Hellas, ma su di lui si è inserito anche il club nerazzurro, l’Inter: attualmente non c’è una squadra più avanti dell’altra sul giocatore, e, anzi, si inserirà sicuramente anche qualcun altro.

Secondo quanto riportato da Ceccaroni nell’editoriale per Tuttomercatoweb, Belahyane resta nel mirino del Milan, ma i rossoneri hanno pronta anche l’alternativa, ovvero Frendrup. Sul centrocampista marocchino c’è anche l’Inter che, salvo sviluppi a gennaio, nel mercato estivo può puntare il tutto per tutto per accaparrarsi il calciatore. L’Inter infatti punta su di lui come vice Calhanoglu, e rientrerebbe nei parametri di Oaktree.

Per Belahyane si creerà dunque una vera e propria asta, con l’Hellas Verona che non si priverà facilmente del proprio giocatore, dandolo alla miglior offerente. Il Milan proverà in tutti i modi a soffiare il calciatore ai cugini nerazzurri, considerato che gli ultimi obiettivi in comune sono spesso andati sulla sponda nerazzurra.