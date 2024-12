Milan, doppio affare ai dettagli: i tifosi possono esultare!

Il Milan è pronto a chiudere la doppia trattativa: la società rossonera si avvicina alla fumata bianca. I tifosi possono esultare!

Sono giorni dove l’emotività regna padrona in casa Milan. La piazza rossonera è rimasta scottata dal brutto pareggio raccolto in casa contro il Genoa, arrivato proprio in occasione della festa dei 125 anni del club. Uno 0-0 deludente che ha aizzato i tifosi, ora sul piede di guerra nei confronti di dirigenza e tifosi. Tuttavia, la società lombarda continua a tenere fede ai propri piani, guardando lontano seppur il presente sia tutt’altro che spumeggiante.

Nel bel mezzo della contestazione dei propri tifosi, il Milan prosegue i propri piani legati ai rinnovi contrattuali dei diversi big della rosa. Oltre a Theo Hernandez, la società rossonera sta lavorando quotidianamente per arrivare a blindare quanto prima Mike Maignan e Tijjani Reijnders. Stando alle ultime notizie riportati dai vari esperti, il club lombardi sarebbe ormai prossima dal mettere sottochiave i due leader della rosa di mister Paulo Fonseca.

Doppio rinnovo in arrivo: spunta la data

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan avrebbe praticamente definitivo i rinnovi contrattuali di Mike Maignan e Tijjani Reijnders. Stando proprio alla Rosea, l’annuncio ufficiale è atteso in questi giorni e fungerà da vero e proprio regalo di Natale per i tifosi del club rossonero.

L’estremo difensore francese, protagonista assoluto dello Scudetto vinto nel 2022, avrebbe raggiunto un accordo sulla base di un rinnovo fino al 2029 da 5 milioni netti a stagione. Mentre il centrocampista olandese, nonché una delle poche note liete in questa prima parte di stagione del Milan, dovrebbe firmare un contratto con la scadenza fissata per il 2030. Reijnders riceverà un sostanzioso adeguamento contrattuale, passando a 3 milioni di euro netti più bonus (cifra che salirà negli anni a seguire).

Stando sempre alle ultime notizie diffuse dalla Gazzetta dello Sport, il Milan dovrebbe comunicare ufficialmente i prolungamenti contrattuali del portiere francese e del centrocampista olandese entro Natale. Non solo Maignan e Reijnders, il club rossonero sta tentando di strappare il sì anche di Theo Hernandez. La volontà del terzino francese è chiara ed è quella di rinnovare con il Milan.

Proprio l’agente del calciatore, Manuel Garcia Quilon, ieri ha incontrato la dirigenza a Casa Milan. Non solo, lo stesso procuratore è stato molto chiaro agli occhi della stampa al termine della riunione: “La realtà non è cambiata. La volontà nostra è chiara ed è quella di rimanere. Massimo rispetto della decisione dell’allenatore, i giocatori devono accettare la scelta. Anche Leao è andato in panchina quest’anno”. Dunque, le parti sono vicine alla fumata bianca, la distanza da colmare i minima. Il Milan avrebbe avanzato un’offerta da 5,5 milioni, mentre il terzino francese punterebbe ad un’estensione contrattuale da 6,5 milioni.