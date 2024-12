Milan, doppio rientro in gruppo: pronti per l’Atalanta

Doppio rientro per Atalanta-Milan, arriva la conferma più importante: i due sono a disposizione per il match di Bergamo

Il Milan è tornato a lavorare oggi al centro sportivo di Milanello dopo la bella e larga vittoria di Coppa Italia contro il Sassuolo.

Paulo Fonseca ha schierato tre titolarissimi: Leao, Fofana e Reijnders, a completare la formazione poi le riserve di lusso come Chukwueze, Tomori, Loftus-Cheek e altri.

La scelta del tecnico ha ripagato: dopo venti minuti, il Milan aveva già chiuso la pratica con quattro gol.

Erano in tribuna, invece, Maignan e Theo Hernandez, entrambi assenti per problemi fisici. Come aveva anticipato l’allenatore il giorno prima, niente di preoccupante.

E infatti entrambi si sono allenati regolarmente in gruppo oggi e sono quindi disponibili per la partita di Bergamo in programma venerdì.

Le ultime su Loftus-Cheek, Sportiello e Bennacer

Durante Milan-Sassuolo, Fonseca è stato costretto a cambiare Loftus-Cheek e Sportiello per problemi fisici.

Il primo ha riportato una contusione al polpaccio destro, mentre il portiere un’infiammazione al ginocchio.

Entrambi verrano valutati con più attenzione nella giornata di domani: se dovessero allenarsi con la squadra, allora si potranno considerare recuperati e arruolabili per Bergamo.

Ci sono notizie anche su Ismael Bennacer, che ha svolto oggi allenamento personalizzato: l’algerino ha recuperato dall’infortunio (con operazione) al polpaccio e lavora per ritrovare la condizione.

Entro fine mese, o al massimo per inizio 2025, tornerà in campo.