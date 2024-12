Milan-Empoli, gara “macchiata” da un rossonero: pesante bocciatura in pagella

Nonostante la vittoria convincente del Milan contro l’Empoli, nelle pagelle spicca un’insufficienza nei confronti dei rossoneri. Il giudizio ha lasciato tutti sorpresi.

In un San Siro affondato dalla nebbia, ci ha pensato il Milan a riaccendere la luce. La vittoria con lo Slovan Bratislava aveva lasciato tutto il popolo rossonero abbastanza scontento, ma ieri sera contro l’Empoli è finalmente arrivato un successo convincente. I Rossoneri hanno schiacciato i toscani con un netto 3-0, senza correre troppi rischi in difesa.

Oltre ai tre punti era necessario vedere una squadra solida e cattiva sotto porta, cose che si sono viste. I ragazzi di Paulo Fonseca hanno dimostrato di potersi riavvicinare al mucchio in cima alla classifica, avendo tutte le carte in regola per competere ad armi pari. Ora ovviamente la speranza è che questa prestazione possa confermarsi anche nelle prossime gare.

Venerdì ci sarà già un importante banco di prova contro l’Atalanta, ma almeno per le prossime ore è giusto godersi la vittoria di ieri. I tifosi hanno potuto ammirare uno splendido Milan, quasi perfetto. Anche ieri, infatti, ci sono state delle piccole note stonate e sulle pagelle di fine gare non è mancata una bocciatura a sorpresa.

La Gazzetta ci va giù pesante con Theo Hernandez: “Sembra assente”

Questa mattina a spiazzare un po’ tutto il popolo rossonero sono senza dubbio state le pagelle della Gazzetta dello Sport ed in particolar modo il voto nei confronti di Theo Hernandez. Il terzino francese, che non ha di certo convinto a pieno, è stato giudicato con un pesante 5. La Rosea ha giustificato il voto, sottolineando come il rossonero abbia sbagliato tutti i calci piazzati, risultando sottotono sia in fase offensiva che in difesa: di fatto “assente” in una partita rivelatasi estremamente semplice.

Commento decisamente duro, probabilmente anche esagerato per quella che è stata l’effettiva gara di Theo. Come detto, l’ex Real non si è reso protagonista di una prestazione indimenticabile, ma comunque non così negativa da giustificare la grave insufficienza della Gazzetta dello Sport.

Anche gli altri giornali non hanno giudicato in modo del tutto critico il numero 19 del Milan, optando per un 6 in pagella. Il Corriere dello Sport ha parlato di un giocatore un “po’ sottotono, che deve ritrovare lo smalto di un tempo“. Secondo Tuttosport, invece, nei primi 15 minuti è stato addirittura un “fattore sulla sinistra con Leao“, salvo poi calare nei successivi minuti.