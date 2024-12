Milan: esonero Fonseca, circola una voce a Milano

La situazione del tecnico portoghese continua ad essere in bilico. E dalla città meneghina inizia a circolare una voce importante

L’inizio di stagione per il Milan non è stato sicuramente come ci si poteva aspettare. Difficoltà note e un tecnico che non ha mai avuto la piena fiducia almeno dei tifosi. Le vittorie nei momenti chiave dell’annata gli hanno permesso di continuare a restare sulla panchina dei rossoneri, ma per Fonseca gli esami non sono finiti qui e anche la possibilità di un esonero non è svanita. Siamo ancora a dicembre e c’è la consapevolezza che se non si cambia passo il destino è segnato.

In particolare, a Milano circola una voce sul possibile esonero di Fonseca. Al momento siamo nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che presto si possa passare all’attacco. Una cosa è certa: la posizione di Fonseca non è sicura e la possibilità dell’esonero è destinata nel giro di poco tempo a ritornare ancora una volta sulle pagine dei giornali e non solo.

Milan: esonero Fonseca, le ultime

Il Milan si aspettava sicuramente un campionato differente. Le difficoltà, come spiegato in precedenza, sono note e la squadra ha forse fatto più fatica di quanto ci si poteva aspettare. Questo ha portato Fonseca a ipotizzare in più di un’occasione la possibilità di un esonero anche se per il momento non si è mai realmente pensato ad un cambio in panchina.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la partita contro l’Atalanta è una sorta di ultima chiamata per Fonseca e la sua avventura al Milan. Difficile, ma non impossibile pensare ad un esonero immediato, ma più probabile ipotizzare una fine del rapporto al termine del campionato visto che il quarto posto non è assicurato e le sorprese sono dietro l’angolo.

Siamo comunque nel campo delle ipotesi. Il Milan e Fonseca sono concentrati sulla sfida contro l’Atalanta e a dare il meglio. Poi sarà il campo a dire se si arriverà all’esonero oppure si continuerà insieme. Di certo la Dea rappresenta un crocevia importante almeno per quanto riguarda il tema Scudetto. Per il resto il tempo di recuperare c’è, ma anche la consapevolezza che senza quarto posto il futuro del tecnico portoghese diventerebbe davvero a rischio e per lui sarebbe molto complicato continuare su questa panchina.