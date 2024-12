Milan, finalmente buone notizie per Fonseca: sta accadendo in queste ore

In casa Milan mister Fonseca può sorridere, nelle ultime ore sono arrivate buone notizie per il tecnico.

Nella Milano rossonera ci si appresta a tornare al lavoro in vista dei prossimi impegni stagionali. La sconfitta subita contro l’Atalanta venerdì ha bloccato la rincorsa dei Rossoneri in campionato, che attualmente sono settimi a quota 22 punti. Il prossimo impegno di A sarà domenica prossima contro il Genoa, ma prima c’è da pensare alla partita di mercoledì in Champions League. Nella quinta giornata della coppa dalle grandi orecchie gli uomini di Fonseca sfideranno i serbi della Stella Rossa, in un match molto importante in ottica qualificazione.

Il Milan infatti ha raccolto 9 punti in 5 gare, ma ora il calendario è in discesa e la possibilità di entrare tra le prime otto si fa sempre più concreta. Il Diavolo, oltre alla sfida contro la squadra dell’ex Krunic, avrà poi un altro impegno casalingo contro il Girona, per poi chiudere la prima fase contro la Dinamo Zagabria. Dunque, se i Rossoneri rispetteranno le previsioni, arriveranno altri 9 punti, che significherebbero qualificazione diretta agli ottavi. Intanto, da Milanello, arrivano buone notizie per Fonseca in vista dei prossimi impegni.

Milan, Fonseca sorride: Jovic torna al lavoro

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a tornare in campo per preparare i prossimi impegni. Nella giornata di ieri niente allenamento, ma a Milanello si sono presentati alcuni giocatori per qualche esercizio in palestra. Tra questi, per la gioia di mister Fonseca, anche il lungodegente Luka Jovic. L’attaccante, dopo l’operazione di una settimana fa a Belgrado per la pubalgia, ha iniziato le terapie. Il serbo continuerà nei prossimi giorni il programma riabilitativo e il suo rientro è stimato tra circa tre settimane.

Fonseca si appresta dunque a riaccogliere uno dei suoi giocatori offensivi (seppur il suo futuro in rossonero sia in forte bilico), che permetterà al tecnico portoghese di avere più scelte lì davanti. Insieme a Jovic si è visto anche Bennacer, chiamato a continuare il lavoro di riatletizzazione dopo l’infortunio al polpaccio di settembre. Rientri importanti per il Milan, anche perché Pulisic rischia uno stop più lungo del previsto e in caso di problemi muscolari potrebbe restare assente qualche settimana.

Viste le assenze, nelle prossime partite, Fonseca potrebbe rilanciare Abraham al fianco di Morata, oppure optare per Loftus-Cheek come trequartista. I Rossoneri dovranno stringere i denti ancora per qualche settimana, attendendo il rientro di Jovic e compagni. Il serbo intanto scalda i motori, con la speranza di riuscire a incidere al suo rientro.