Milan, Fonseca alla porta: svelata la clamorosa ipotesi

Fonseca continua a non convincere e la dirigenza del Milan lo mette alla porta: svelata la clamorosa ipotesi.

Risultati deludenti e dure contestazioni. Queste le parole migliori per riassumere il momento che sta vivendo il Milan, che dopo il pareggio contro il Genoa nel giorno della festa dei 125 anni del club è stato bersaglio di critiche. Nonostante l’attacco sia diretto principalmente alla dirigenza e al proprietario del club, Jerry Cardinale, a dover fare le spese di questa situazione potrebbe essere Paulo Fonseca: per il tecnico portoghese la gara contro il Verona potrebbe infatti essere fatale.

Milan, la gara di Verona può essere fatale per Fonseca: spunta l’ipotesi esonero

La posizione di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan scricchiola. La mancanza di continuità nei risultati e i molti problemi sorti con alcuni elementi del gruppo avrebbero infatti portato la dirigenza a mettere in discussione il tecnico portoghese. Come riportato da Repubblica, infatti, la gara di venerdì sera al Bentegodi contro il Verona potrebbe essere decisiva per il futuro dell’ex Lille.

In caso di passo falso anche contro gli scaligeri, le strade del Diavolo e di Fonseca potrebbero quindi separarsi anticipatamente, mettendo fine ad una storia d’amore mai del tutto sbocciata. Il tecnico rossonero ha però dimostrato più volte di saper reagire e farà di tutto per rimanere aggrappato alla sua panchina.