Milan, Fonseca eguaglia un nuovo record: il dato resisteva da quasi 20 anni

Fonseca, a seguito del match di Champions League, eguaglia un record prestigioso, il dato resisteva da quasi 20 anni

La vittoria conquistata questa sera contro lo Stella Rossa ha permesso a Paulo Fonseca di eguagliare un record prestigioso, grazie alla rete messa a segno da Abraham allo scadere del match.

Il Milan aveva un assoluto bisogno di vincere per tener aperte le speranze di accedere alle fasi ad eliminazione diretta: ora gli Ottavi di Finale sono ad un solo punto di distacco, con due gare al termine.

Una classifica molto corta, incerte e ricca di sorprese, ma il Milan è lì e ci crede fortemente: Fonseca ha trovato il giusto equilibrio nel suo gruppo squadra, che ora lo segue attentamente.

Fonseca eguaglia un record: quattro vittorie di fila in Champions

Il Milan in Champions League è un’altra squadra rispetto al campionato: un gioco più fluido e costante, ha permesso ai rossoneri di giocarsi un posto tra le prime otto.

Fonseca può ritenersi soddisfatto anche per un record raggiunto: il Milan ha vinto quattro partite di fila in Champions per la prima volta dal periodo tra febbraio e aprile 2005, cinque in quel caso, quando arrivò in finale.

I rossoneri ora son chiamati a dare continuità ai risultati ottenuti anche nelle notti europee: in campionato c’è ancora un bel terreno da recuperare per rientrare nelle zone calde di classifica. Fonseca sa bene che per vincere c’è bisogno di un atteggiamento migliore e più grintoso e, questo, forse non basterà.