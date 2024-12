Milan: Fonseca ritrova il suo pupillo, è l’erede di Tomori

I rossoneri iniziano a muoversi per rinforzare la rosa a disposizione di Fonseca. C’è un nome che piace molto al tecnico portoghese

La prima parte della stagione non è stata sicuramente esaltante per il Milan. Sono diversi i problemi avuti dai rossoneri e per questo motivo non si escludono dei movimenti importanti già a gennaio. Ma in società si guarda anche al futuro e alla prossima stagione considerato che assisteremo ad una vera e propria rivoluzione. Sono diversi i nomi sulla lista di Monacada, ma c’è un profilo che sta scalando le gerarchie e presto potrebbe diventare un chiaro obiettivo per il club meneghino.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, Fonseca lo conosce molto bene e questo potrebbe portare il Milan ad affondare il colpo in chiave calciomercato estivo. Difficile parlare di quello invernale visto che si tratta di una operazione non sicuramente low cost. Ma a luglio è una idea concreta visto anche la partenza di diversi giocatori e tra questi c’è Tomori.

Calciomercato Milan: colpo in difesa, c’è il sì del tecnico

Il Milan lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Fonseca. In questa stagione le lacune sono state diverse e per questo motivo tra gennaio e luglio si spera di poter riuscire a individuare i giocatori giusti per alzare il livello della rosa e provare a centrare dei risultati importanti e riportare la squadra meneghina a lottare per qualcosa di più importante oltre che il quarto posto.

Il nome nuovo sulla lista del Milan in ottica calciomercato estivo è quello di Bafode Diakité. Il centrale è stato allenato da Fonseca al Lille e potrebbe essere una idea anche per gennaio. Ma parliamo di un acquisto di 18 milioni di euro e difficile che i rossoneri possano sborsare subito un qualcosa simile. Possibile, quindi, un rinvio alla prossima stagione quando lascerà certamente Milano.

Per il momento è in corso una sorta di casting e per questo motivo non abbiamo certezze. Ma Diakite rappresenta una possibilità importante per il Milan e il calciomercato rossonero considerato che Fonseca lo ha già allenato ai tempi del Lille. Vedremo se alla fine ci sarà un tentativo oppure si andrà su obiettivi differenti. Naturalmente siamo ancora nella fase embrionale di ogni trattativa e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.