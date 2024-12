Milan-Fonseca, siamo ai titoli di coda? “O si vuole dimettere o vuole farsi esonerare”

La vittoria di ieri a San Siro del Milan non è stata priva di polemiche. Nonostante il risultato positivo contro la Stella Rossa, che rilancia le ambizioni di qualificazione diretta agli ottavi di Champions League, il finale è stato tutt’altro che tranquillo. E le analisi non mancano.

Paulo Fonseca, a fine partita, ha sbottato sia a Sky che in conferenza stampa, mostrando tutta la sua frustrazione per l’atteggiamento della squadra. Il Milan, pur portando a casa i tre punti, ha deluso per l’atteggiamento in campo: errori di precisione, mancanza di compattezza e un approccio troppo molle. Fonseca non ha nascosto la sua delusione, lanciando un attacco diretto ai suoi giocatori, accusandoli di non mostrare l’impegno necessario.

Lo sfogo del tecnico, ormai virale, ha sottolineato quanto il Milan, nonostante la vittoria, non abbia soddisfatto le aspettative, lasciando il portoghese insoddisfatto del comportamento della squadra. I commenti sulla furia del tecnico rossonero non si sono ovviamente risparmiati, tra i social e i salotti televisivi più famosi.

Pedullà analizza Fonseca: l’interpretazione è durissima

Alfredo Pedullà, esperto di mercato e notissimo giornalista nel panorama calcistico italiano, si è espresso in diretta su Sportitalia, esprimendo il suo duro parere sullo sfogo di Paulo Fonseca.

Pedullà ha dichiarato: “Per me sono dichiarazioni di uno che non c’è più. È guerra. Che i giocatori non fossero sintonizzati con Fonseca si era già capito dall’episodio di Roma contro la Lazio, che per me è stato un episodio gravissimo perchè confermava che non c’era un intento comune. Qui mi sembra un intervento di un giornalista o di un opinionista. Certe cose le doveva dire alla società, deve chiamare Furlani e Ibrahimovic e raccontargli queste cose”. Una pesante analisi su quanto accaduto nell’immediato post gara a San Siro.

Il giornalista ha poi proseguito: “Il Milan lo ha sempre difeso, ma c’è stato un momento non tanto lontano in cui ha pensato a Sarri, ma poi questa cosa non è andata avanti anche se c’erano stati dei contatti che chiaramente il Milan smentirà. I rossoneri hanno sempre smentito certe voci. Se Fonseca dice queste frasi ci sono due strade: o si vuole dimettere o sta facendo di tutto per farsi esonerare. Io non ho altre chiavi di lettura, sono dichiarazioni di una pesantezza enorme”.

O dimissioni in vista o un tentativo per farsi esonerare: il commento di Pedullà non lascia spazio ad altre interpretazioni. La storia di Fonseca in rossonero sarà già arrivata alla sua fine?