Mercato Milan, Furlani non ha dubbi: è lui l’obiettivo per la mediana

Il mercato di gennaio è pronto a portare un nuovo centrocampista in rossonero: svelato il nome in cima alla lista di Furlani.

Il Milan passeggia sul Sassuolo e accede ai quarti di finale di Coppa Italia. In una serata che ha visto la squadra rossonera superare in scioltezza i neroverdi, a saltare all’occhio è stata la presenza dal primo minuto sia di Reijnders che di Fofana. Fonseca ha infatti deciso di schierare entrambi a causa della mancanza di alternative di livello in mediana, situazione che la dirigenza del Diavolo è pronta a risolvere già a gennaio.

Milan, non solo Ricci: ecco il nome per rinforzare la mediana già a gennaio

Niccolò Ceccarini, nell’Editoriale di TMW, ha fatto il punto sulle possibili mosse di mercato del Milan a gennaio. L’obiettivo è quello di rinforzare il centrocampo, con il nome di Morten Frendrup in cima alla lista rossonera:

E se Ricci è il vero sogno per la prossima stagione, rimane sempre calda la pista che porta a Frendrup del Genoa. Un’ipotesi per l’immediato che rimane tra le preferite. Il centrocampista danese, nonostante la difficile stagione del Genoa, sta dimostrando ottime qualità e il Milan continua il suo pressing in attesa di capire anche i segnali di apertura e soprattutto la richiesta della società rossoblù.

L’acquisto di Samuele Ricci è un argomento da rimandare quantomeno al mercato estivo. Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, ha infatti allontanato le voci relative ad un addio già a gennaio del centrocampista italiano.