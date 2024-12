Milan, gelo Theo Hernandez: “Sembra aver deciso che è finita”

La storia d’amore fra Theo Hernandez e il Milan potrebbe essere giunta alla fine: ne è certo il giornalista

Potrebbe essere il momento più difficile di Theo Hernandez da quando è al Milan. Il rendimento del terzino francese è parecchio negativo da quando è iniziata la nuova stagione.

Mercoledì sera contro la Stella Rossa l’ennesima prova, ma anche la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Paulo Fonseca nel post partita non ha fatto nomi ma è molto probabile che Theo è fra quelli nel suo mirino. Una prova possono essere la indiscrezioni circolate nella giornata di oggi.

A quanto pare, infatti, l’allenatore sembra deciso a spedirlo in panchina per la partita contro il Genoa di domenica sera, in quella che dovrebbe essere una festa per i 125 anni del club.

Al suo posto Fonseca ha diverse opzioni: Terracciano è in vantaggio su Alex Jimenez e Davide Bartesaghi, i due ragazzi del Milan Futuro.

Il tema Theo è però caldissimo: cosa c’è dietro le sue prestazioni? Sicuramente è un problema di natura mentale. La questione contratto potrebbe essere fra i motivi: in scadenza a giugno 2026, non c’è ancora una vera e propria trattativa per il rinnovo.

Theo Hernandez via dal Milan? Le parole scuotono i tifosi

Del possibile addio di Theo Hernandez al Milan si parla da tantissimo tempo ma la situazione che si sta vivendo adesso è una prima volta. La sensazione è che davvero a giugno ci siano tutti i presupposti per una cessione.

Di questo avviso è anche Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, intervenuto così al Podcast “La Tripletta”. Il suo pensiero è piuttosto chiaro.

“Dà proprio l’impressione di aver staccato, di aver deciso che la sua vita al Milan è finita e sopravvive in questo modo”, le sue dichiarazioni. E il Milan?

“Il Milan sembra quasi rassegnato a darlo via e fa fatica anche a difenderlo. L’ha quasi scaricato anche lui”, ha concluso.

Insomma, secondo Garlando si va verso una decisione inevitabile, che non proviene soltanto dal calciatore ma anche dalla società.

Theo Hernandez potrebbe diventare un’opportunità di mercato interessante per il Real Madrid, che è da tempo alla ricerca di un nuovo terzino sinistro.

Alphonso Davies, a sorpresa, sembra pronto a rinnovare con il Bayern Monaco; a questo punto si aprirebbero le porte per un ritorno ai Blancos del francese.

Con un solo anno di contratto, se non dovessero esserci sviluppi per il rinnovo, il Milan non può rischiare di tenerlo a giugno.