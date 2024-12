Milan Genoa, esplode la polemica: niente Var, ma Marelli non ha dubbi

Scatta la polemica in Milan-Genoa: l’arbitro Marco Guida finisce nel mirino della squadra rossonera. Paulo Fonseca è una furia.

È scoppiata la polemica in Milan-Genoa, match valevole per la 16esima giornata di Serie A. L’arbitro Marco Guida, designato per il match di San Siro, ha scatenato l’ira dei tifosi rossoneri, ma sopratutto quella di Paulo Fonseca e del suo staff a causa di una decisone alquanto dubbia su un episodio avvenuto nei minuti del primo tempo.

A far divampare l’animo del mondo Milan è stato un contatto avvenuto nell’area di rigore rossoblù tra Miretti ed il giovane Liberali, oggi inserito da Fonseca nella formazione titolare. Nel tentativo di un dribbling, il promettente calciatore del Milan viene atterrato dall’ex Juventus. Contatto che Marco Guida giudica come leggero, decidendo di non assegnare la massima punizione alla formazione allenata da Paulo Fonseca.

Marelli fa chiarezza

Marco Guida ha fatto esplodere la polemica, rendendosi autore di una decisione arbitrale alquanto controversa. Il direttore di gara si è mostrato sicuro nel giudicare il contatto tra Miretti e Jimenez, etichettando l’episodio come non punibile con il calcio di rigore. Una scelta che non ha affatto condiviso l’ex arbitro Luca Marelli, il quale ai microfoni di Dazn è stato netto.

Luca Marelli non ha mostrato alcun tipo di dubbi nel giudicare l’episodio che ha scatenato la rabbia di moltissimi tifosi del Milan. Per l’ex arbitro andava fischiato calcio di rigore: “Effettivamente Miretti lascia lì la gamba per aumentare l’ampiezza dell’ostacolo, a mio parere era calcio di rigore. Il Var, però, non può intervenire perché è una decisione di campo. Ma il contatto è chiaro, andava assegnato calcio di rigore per il Milan”.