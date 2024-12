Milan-Genoa, Fonseca lascia spazio ai giovani? Domani può accadere questo

Manca sempre meno a Milan-Genoa e Fonseca parla dell’utilizzo dei giovani in conferenza stampa.

Nella Milano rossonera si prepara la partita di domani valida per la sedicesima giornata di campionato. A San Siro i Rossoneri ospiteranno il Genoa di Patrick Vieira alle 20:45. L’imperativo per il Diavolo è la vittoria, sia per dare continuità al recente successo ottenuto in Champions, sia per rimanere nella scia delle squadre davanti. Infatti, se nella coppa dalle grandi orecchie il Milan può puntare ad entrare nelle prime otto del maxi-girone, in patria il discorso è diverso, con ben 13 lunghezze di svantaggio rispetto all’Atalanta prima.

Gli uomini di Fonseca in A hanno totalizzato 22 punti in 14 sfide, con la tanto discussa partita contro il Bologna ancora da recuperare. Il fattore più incisivo di questo basso rendimento della squadra è stato sicuramente la mancanza di continuità. Da inizio stagione infatti, in campionato, le vittorie consecutive sono state soltanto due, con un Milan spesso privo di cattiveria e a tratti poco motivato. All’interno dell’ambiente c’è dunque bisogno di una svolta, con Fonseca che sembra voler lanciare un messaggio alla squadra dando spazio ad alcuni giovani.

Milan-Genoa, salgono le quotazioni di Jimenez: le ultime

Poco fa il mister del Milan Paulo Fonseca ha preso parte alla conferenza stampa che precede la partita della sua squadra contro il Genoa. Il tecnico ha parlato anche dei giovani ai microfoni dei giornalisti: “Il progetto del Milan Futuro è importante per far avere ogni volta più giocatori del settore giovanile in Prima Squadra. Noi dal primo giorno lavoriamo sempre con ragazzi del Milan Futuro. Posso dire che domani vedremo qualcuno in campo“. Secondo alcune indiscrezioni il giovane dovrebbe essere Alex Jimenez, in lizza per una maglia da titolare.

A confermare queste voci anche il post su X del giornalista Daniele Longo, che con un tweet ha confermato la possibilità di vedere il giovane terzino spagnolo dal primo minuto. Il classe 2005 nella giornata di ieri si è allenato con la squadra e le parole di Fonseca in conferenza fanno salire le quotazioni del ragazzo. L’ex Real Madrid è diventato ufficialmente un giocatore del Milan proprio nel corso della scorsa estate, quando il club di Via Aldo Rossi ha acquistato il suo cartellino per 5 milioni di euro.

Al momento con il Milan Futuro Jimenez ha collezionato 17 presenze stagionali, con anche 4 gol all’attivo. Nella passata stagione ha già avuto modo di esordire con la Prima Squadra, giocando sia in A che in Coppa Italia. Ora sembra essere arrivato il momento anche in questa stagione, ma si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.