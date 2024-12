Milan Genoa, Fonseca sorprende a fine gara: il messaggio lascia di stucco

Il Genoa rovina le gesta del Milan: Paulo Fonseca sorprende tutti con le sue dichiarazioni al termine della gara.

Serviva una reazione decisa dopo il ko di Bergamo e la brutta prestazione in Champions con la Stella Rossa, una risposta che però non è arrivata. Il Milan di Paulo Fonseca racimola solo un punto nel match interno contro il Genoa, dando un tono decisamente negativo alla festa andata in scena nel pre gara a San Siro per i 125 anni del club. La squadra rossonera non è andata oltre il punteggio di 0-0, collezionando l’ennesima prestazione avulsa della stagione.

Una prova che non ha digerito la tifoseria presente allo stadio, che al termine del match ha inondato la squadra una serie di incessanti fischi, abbinati a cori decisamente offensivi. Con questo pareggio, il Milan adesso è scivolato in ottava posizione, a -8 dall’ultima casella disponibile per la Champions League. Una situazione preoccupante in casa Milan che Paulo Fonseca ha commentato ai microfoni di Dazn.

Fonseca sorprende tutti: il tecnico è sicuro!

Paulo Fonseca ha spiazzato tutti al termine della gara. Il tecnico rossonero ha creato scalpore con le sue parole rilasciate ai microfoni di Dazn: “Se mi aspettavo una risposta diversa? Abbiamo fatto una buona partita, creato tanto e avuto la voglia di vincere. Quello che è mancato è stato solo il gol. Abbiamo fatto una partita con un buono atteggiamento e aggressività, siamo stati poco lucidi in alcune zone del campo, ma alla fine abbiamo fatto 22 tiri in porta. Ripeto, è mancato il gol. Alla squadra non è mancata la cattiveria, volevamo vincere la partita. È una questione di qualità nelle ultime scelte, potevamo sfruttare meglio alcune situazioni”.

Sul fattore centravanti: “Onestamente penso che abbiamo dei buoni attaccanti. Abraham ha avuto un problema, Alvaro non si è allenato tutta la settimana. A volte si parla di attaccanti, ma nel nostro gioco oggi è mancato la qualità nel cross, nel tiro e nell’assist. Ho fiducia totale nei nostri attaccanti”.

Sulla contestazione dei tifosi: “È normale, noi volevamo vincere per i nostri tifosi. La squadra oggi ha dato tutto per provare a prendere i tre punti”.