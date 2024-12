Milan Genoa, il pubblico ha fatto ‘la sua scelta’: messaggio netto a Ibrahimovic

C’è grande attesa per la sfida di campionato tra Milan e Genoa, intanto arriva la reazione sulla questione Ibrahimovic.

Tra meno di un’ora comincerà la sfida di campionato tra Milan e Genoa e il club rossonero necessita di una grande prova per recuperare in classifica e per dare una svolta alla sua stagione. Tre punti che sarebbero fondamentali in chiave Champions League e per dare un messaggio ai tifosi dopo quello che è successo in settimana.

Fonseca vuole una grande risposta e per questa sera ha dato risposte importanti mandando in panchina Theo Hernandez e lanciando due giovani del Milan Futuro dal primo minuto. Serata importante per il Milan ma intanto i tifosi mandano un messaggio chiaro sia a Zlatan Ibrahimovic che all’intera società. Ed è un messaggio piuttosto forte.

Milan, striscione contro la società e non solo: Ibrahimovic avvisato

In questi minuti Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di DAZN e ha commentato la situazione (sia la questione del club che il caso Theo Hernandez) ma a sorprendere è stata la reazione del pubblico di San Siro che – quando gli schermi hanno inquadrato Ibra – ha fischiato a più riprese l’ex campione e ora dirigente rossonero.

Ma non solo perchè è stato pubblicato uno striscione abbastanza chiaro: “Rendiamo onore ai nostri campioni, simbolo di un Milan che non esiste più”, un messaggio che sembra palesare grande fastidio e difficoltà e il Milan vive uno dei momenti più difficili della sua storia recente.